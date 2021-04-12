數位人民幣顛覆美元地位？拜登團隊傳加強檢視相關威脅

知情人士透露，美國拜登政府正提高檢視中國大陸的數位人民幣計畫，一些官員擔心該計畫長期而言可能開始顛覆美元做為全世界首屈一指準備貨幣的地位。

消息人士說，中國的數位人民幣計畫正日益壯大，美國財政部、國務院、國防部與國家安全會議（NSC）的官員正加強行動，了解相關的可能影響。

消息人士透露，美國官員目前較不擔心數位人民幣會立即挑戰全球金融體系的當前結構，但亟欲了解數位人民幣將如何發行流通，以及能否用於應付美國的制裁措施。

美國財政部發言人不願置評，國家安全會議的發言人則未回覆彭博資訊提出的評論請求。

中國人民銀行已在大陸數個城市展開數位人民幣發行試驗計畫，有望成為第一家發行數位貨幣的主要央行。預期在明年2月北京舉辦冬奧時，中國可能會擴大推出數位人民幣，以爭取國際曝光。

目前有關數位人民幣的許多重要細節仍在變動中，包括如何流通發行的具體細節。中國大陸近期與環球銀行金融電信協會（SWIFT）成立一家合資公司，而SWIFT正是目前多數跨境結算所使用的通訊網絡，這也代表數位人民幣可能在當前的金融架構內運作，而非在架構之外另起爐灶。

消息人士說，美國官員是要確保中國推動數位貨幣計畫的目的，不是要運用數位人民幣來規避美國制裁措施。美元目前在跨境交易擁有主導地位，讓美國財政部有權力可切斷一家公司、甚至一個國家使用全球金融體系的管道。

中國大陸官員已表示，數位人民幣主要目的是要取代紙鈔與銅板，降低市場使用加密貨幣的誘因，並且完善目前由民間營運的電子支付體系，目前大陸的電子支付體系由螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付主導。人行多年來開發數位人民幣，而且早在2014年就成立一支專家研究團隊。

知情人士說，拜登政府目前並未計劃採取任何行動因應數位人民幣帶來的長期威脅，但中國的計畫讓美國當局有新的動力考慮打造數位貨幣。

一些美國國會議員對打造數位美元日益感興趣，並且在今年稍早的聽證會對聯準會主席鮑爾和財長葉倫質詢此一議題。鮑爾2月表示，聯準會將「非常審慎」檢視數位美元，「我們不必要當第一，我們需要它正確合宜」。葉倫則暗示有意研議數位美元的可行性。