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微軟傳洽併AI和語音技術商Nuance 價碼上看160億美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
微軟傳進一步洽談收購AI和語音辨識技術公司Nuance。美聯社
微軟傳進一步洽談收購AI和語音辨識技術公司Nuance。美聯社

微軟（Microsoft）傳進一步洽談收購人工智慧（AI）和語音辨識技術公司Nuance，正在討論的收購價碼約為每股56美元，將使Nuance估值上看160億美元，但收購條件也許仍會變動。

彭博資訊引述消息人士報導，這個可能的收購價碼比Nuance上周五（9日）收盤價溢價23%。雙方最快本周宣布這項消息，現正持續洽談，但也有可能破局。微軟和拒絕置評，Nuance尚未對此發表看法。

Nuance今年來股價上漲3.4%，助市值勁增130億美元，但漲幅分別落後標普500指數和微軟，後兩者的漲幅分別是9.9%和15%。Nuance為蘋果（Apple）語音助理Siri採用的技術奠基。

微軟和Nuance自2019年開始合作，合作技術包括允許醫師擷取看診病患時的語音對話，並把資料輸入電子醫療紀錄中。

資料顯示，微軟若成功收購Nuance，將成為微軟歷來規模第二大的收購案，僅次於2016年收購領英（LinkedIn），當時收購的價碼是240億美元。微軟把AI視為雲端服務未來銷售的關鍵推手。

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