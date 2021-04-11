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白宮召開半導體執行長峰會 台積電三星谷歌受邀

中央社 / 東京11日專電

白宮12日召開半導體與供應鏈執行長峰會，台積電、三星、英特爾、谷歌等19家公司受邀。日本媒體報導，美國想排除中國高科技，期待要在美國設新廠的台積電早日增強設備。

白宮將於12日下午召開半導體與供應鏈執行長視訊峰會，將由白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）共同主持。

日本時事通信社報導，半導體、汽車等19家公司受邀出席這場會議，包括台灣、韓國的業者。美國總統拜登（Joe Biden）2月下令強化半導體與其他關鍵領域的美國供應鏈。中國正急著培育國產半導體，美國期待加強在美國的半導體生產以與中國抗衡。

受邀出席這項會議的企業除了台灣積體電路製造公司（TSMC）外，還包括韓國三星（Samsung）、美國半導體龍頭英特爾（Intel）、美國汽車業巨擘通用汽車（General Motors）、美國科技龍頭谷歌（Google）母公司等全球主要半導體與科技大廠。

半導體廣泛用於智慧型手機、汽車、現代化武器等，若供應鏈長期混亂，可能對產業競爭力、安全保障造成影響。

報導說，全球半導體生產集中於中國、台灣、韓國等亞洲國家，美國拜登政府期待與日本等同盟國合作，重新調整依賴特定地區的情形。拜登政府與之前的川普政府一樣，將中國視為最大的競爭對手，要排除中國高科技企業，也期盼將在美國設新廠的台積電、三星早日增強設備。

日本經濟新聞」之前報導，日本首相菅義偉與拜登本月16日將在白宮會談，針對半導體供應鏈安全性，雙方將成立工作小組，決定研究、開發以及生產上的分工合作事宜。

半導體 日本經濟 白宮

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