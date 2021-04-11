標普道瓊創高 後勁強

美股標普500和道瓊工業指數上周五（9日）雙雙再創歷史新高，本周隨企業財報陸續出爐，預料將為股市增添柴火。

紐約三大指數上周五大致在平盤游移，收盤前一小時左右加速上攻，終場道瓊工業指數收漲297點至33,800點，和標普500指數各漲0.9%和0.8%，那斯達克綜合指數也漲0.5%。一周下來，道瓊、標普、那斯達克各漲2.7%、2%、3.1%，標普周線連三紅。

費城半導體指數和台積電ADR上周五各跌0.2%和0.5%，台積電ADR周線下跌1.6%，費半漲1.7%。

大型科技股是上周最大贏家，投資人重回去年廣受歡迎的標的。牽動科技股的美國公債市場已平靜下來，殖利率連續四天下跌後，周五小幅回升。市值最高的蘋果（Apple）上周大漲8.13%。

不少分析師認為，愈來愈多美國民眾接種疫苗，民生消費可望回春，帶動美股繼續上漲。Leuthold集團首席投資策略師買鮑森說：「很多人認為市場樂觀昏了頭，隨更多人接種疫苗，這種心理可能達到極致…今年接下來還會滿溢更多樂觀。」