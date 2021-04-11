電商巨擘亞馬遜（Amazon）在美國南方阿拉巴馬州貝森摩（Bessemer）倉儲中心的員工，9日投票反對組建工會，而且反對票比贊成票多出一倍以上。亞馬遜資方打贏這一仗，工會團體想在全美民營企業擴張勢力的努力再次遭遇挫敗。

美國全國勞動關係局（NLRB）說，投票的貝森摩員工中，71%反對成立工會。華爾街日報引用喬治亞州立大學的研究資料指出，目前美國民營企業部門的受僱員工，只有6.3%加入工會，1973年時，比率是24.2%。

去年儘管新冠疫情造成大量勞工失業，亞馬遜及其他電商倉儲部門都增聘員工，因而產生逾30萬個可加入工會的職位，這令工會認為是介入其中組織工人的成熟時機，因為倉儲工場非常符合傳統工會的運作環境：大型藍領工作者聚集的場域，許多受僱者做著類似的工作。

不過，亞馬遜貝森摩員工的投票結果預示工會的希望落空。為資方提供諮詢的律師事務所Jackson Lewis勞工關係專業律師史畢茲說，在亞馬遜或沃爾瑪（Walmart）這種大型雇主的事業裡組織工人，一直是工會的「聖杯」，很難達成，因為大企業如果願意的話，他們擁有的權力與資本，能夠給員工很有競爭力的薪資、調查員工工作經驗、在不滿情緒擴大之前就會先回應員工訴求。

亞馬遜管理階層與工會對決，就對員工訴求不需要成立工會，強調員工起薪每小時15美元，是阿拉巴馬州和聯邦規定基本工資兩倍多。