快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波音737 MAX又出包

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

美國航空業者9日已停飛數十架新生產的波音737 MAX客機，原因是波音公司警告，這些客機可能出現潛在電路問題；這代表737 MAX才復飛短短數月，又再度出包。

美國主管機關表示，這項電路問題與備用電力控制系統內的接地有關；接地是為了在電壓大幅提高時確保安全。波音737 MAX這回出差錯，影響全球共16家航空公司、約90架客機。波音這款機型先前因電腦設計缺陷，發生兩起空難，遭美國聯邦航空總署（FAA）禁飛20個月。

路透取得的文件顯示，波音向航空公司表示，修復每架737 MAX的接地問題，可能須耗費數小時，甚至數日。知情人士則說，問題的起因，可以追溯到波音去年恢復生產737 MAX後，變更了接地材料。

美國運輸部長布塔朱吉說，主管機關將確保，在737 MAX復飛前，外界能對這些9日被迫停飛的客機「徹底恢復信心」。

波音這回對電路問題的處理態度相當積極，顯示波音已學會教訓，重建外界對737 MAX客機的信心至關緊要。波音8日晚間連忙知會員工、主管機關及航空公司這項問題，似乎急於展現其透明程度。波音上回出包，因採取防衛姿態而備受抨擊。

Cowen公司分析師貝克則認為，737 MAX的電路瑕疵不會造成太大問題。她說，在數百萬名可能出遊的美國民眾已接種新冠疫苗後，美國的飛行旅遊已回溫，但可能在5月底前降溫。

波音 新冠疫苗

延伸閱讀

波音737 MAX電路疑有問題 16家航空公司停飛90架

62人全數罹難…印尼三佛齊航空空難 尋獲座艙語音紀錄器

波音獲西南航空大筆訂單：100架737 MAX飛機

滿載旅客 華航空中女王客機最後一次降落桃機

相關新聞

拚經濟 拜登提1.5兆美元預算

美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案，建議大幅提高聯邦政府支出，尤其要求擴大編列教育、醫療照護、研...

亞馬遜打贏工會戰爭

電商巨擘亞馬遜（Amazon）在美國南方阿拉巴馬州貝森摩（Bessemer）倉儲中心的員工，9日投票反對組建工會，而且反...

星期人物／AZ前景未明 蘇博科「熱鍋上的CEO」

三月下旬的某日午夜，藥廠出品的新冠肺炎疫苗飽受質疑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長蘇博科（Pascal S...

Fed談通膨 納利率決策考量

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）9日表示，若今年通膨率真如市場預期大幅升溫，但是到2...

波音737 MAX又出包

美國航空業者9日已停飛數十架新生產的波音737 MAX客機，原因是波音公司警告，這些客機可能出現潛在電路問題；這代表73...

標普道瓊創高 後勁強

美股標普500和道瓊工業指數上周五（9日）雙雙再創歷史新高，本周隨企業財報陸續出爐，預料將為股市增添柴火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。