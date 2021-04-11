波音737 MAX又出包

美國航空業者9日已停飛數十架新生產的波音737 MAX客機，原因是波音公司警告，這些客機可能出現潛在電路問題；這代表737 MAX才復飛短短數月，又再度出包。

美國主管機關表示，這項電路問題與備用電力控制系統內的接地有關；接地是為了在電壓大幅提高時確保安全。波音737 MAX這回出差錯，影響全球共16家航空公司、約90架客機。波音這款機型先前因電腦設計缺陷，發生兩起空難，遭美國聯邦航空總署（FAA）禁飛20個月。

路透取得的文件顯示，波音向航空公司表示，修復每架737 MAX的接地問題，可能須耗費數小時，甚至數日。知情人士則說，問題的起因，可以追溯到波音去年恢復生產737 MAX後，變更了接地材料。

美國運輸部長布塔朱吉說，主管機關將確保，在737 MAX復飛前，外界能對這些9日被迫停飛的客機「徹底恢復信心」。

波音這回對電路問題的處理態度相當積極，顯示波音已學會教訓，重建外界對737 MAX客機的信心至關緊要。波音8日晚間連忙知會員工、主管機關及航空公司這項問題，似乎急於展現其透明程度。波音上回出包，因採取防衛姿態而備受抨擊。

Cowen公司分析師貝克則認為，737 MAX的電路瑕疵不會造成太大問題。她說，在數百萬名可能出遊的美國民眾已接種新冠疫苗後，美國的飛行旅遊已回溫，但可能在5月底前降溫。