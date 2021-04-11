快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拚經濟 拜登提1.5兆美元預算

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案。（路透）
美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案。（路透）

美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案，建議大幅提高聯邦政府支出，尤其要求擴大編列教育、醫療照護、研究與再生能源預算，傾力對抗氣候變遷、種族不平等、疾病等迫切問題。

白宮9日公布這項初步計畫，啟動為期數月的程序，期間國會議員在擬定支出法案時仍可能大幅修改預算配置優先順序。但白宮提案顯示，拜登試圖讓聯邦政府在提供醫療照護、教育等公共服務方面，扛起更大責任。

與3月立法通過的1.9兆美元疫情紓困法，以及最近宣布的2.3兆美元基礎建設與就業方案合併來看，這份預算提案是拜登第三波行動，設法運用聯邦政府力量，擴大援助低收入戶和中產階級。在拜登上台百日前，可望提出一套長期社會支出計畫，據估計總值約1兆美元。

這項提案顯示，拜登建議在10月起的下個財政年度，將非國防的內政例行支出提高15.9%，教育支出增列逾40%，醫療照護支出擴增23%。整體聯邦預算支出建議比本年度提高8.4%，不計疫情相關緊急支出。白宮也建議擴編國稅局預算10%，以利對富人查稅。至於為支應擴大支出而對個人加稅的措施，可望數周後另行公布。

拜登建議多撥款140億美元對抗氣候變遷、增列200億美元預算給學區內貧窮率高的學校，另撥65億美元成立新研究機構，以研發治病的新療法與藥物。

上述提案將兌現拜登部分競選承諾，使非國防支出占國內生產毛額（GDP）比重提高到3.3%，與過去30年平均值大致相符。但國防支出僅增加1.7%，遠低於共和黨領袖主張的3%至5%，打破近年來國防和非國防預算增幅大致相當的慣例。

這項提案國防預算增幅小，且未編列邊境築牆經費，已引起共和黨議員批評。

拜登 白宮 氣候變遷

延伸閱讀

影／美對台交往新準則 江啟臣：台美還是定位在非官方

華郵：拜登願撤川普對伊朗部分「無謂制裁」

美提戰略競爭法案／分析：全面對抗中 環時：京3招回擊

國際醞釀抵制北京冬奧 新冷戰序曲

相關新聞

拚經濟 拜登提1.5兆美元預算

美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案，建議大幅提高聯邦政府支出，尤其要求擴大編列教育、醫療照護、研...

亞馬遜打贏工會戰爭

電商巨擘亞馬遜（Amazon）在美國南方阿拉巴馬州貝森摩（Bessemer）倉儲中心的員工，9日投票反對組建工會，而且反...

星期人物／AZ前景未明 蘇博科「熱鍋上的CEO」

三月下旬的某日午夜，藥廠出品的新冠肺炎疫苗飽受質疑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）執行長蘇博科（Pascal S...

Fed談通膨 納利率決策考量

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）9日表示，若今年通膨率真如市場預期大幅升溫，但是到2...

波音737 MAX又出包

美國航空業者9日已停飛數十架新生產的波音737 MAX客機，原因是波音公司警告，這些客機可能出現潛在電路問題；這代表73...

標普道瓊創高 後勁強

美股標普500和道瓊工業指數上周五（9日）雙雙再創歷史新高，本周隨企業財報陸續出爐，預料將為股市增添柴火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。