拚經濟 拜登提1.5兆美元預算

美國總統拜登向國會提出1.52兆美元的2022年度預算提案，建議大幅提高聯邦政府支出，尤其要求擴大編列教育、醫療照護、研究與再生能源預算，傾力對抗氣候變遷、種族不平等、疾病等迫切問題。

白宮9日公布這項初步計畫，啟動為期數月的程序，期間國會議員在擬定支出法案時仍可能大幅修改預算配置優先順序。但白宮提案顯示，拜登試圖讓聯邦政府在提供醫療照護、教育等公共服務方面，扛起更大責任。

與3月立法通過的1.9兆美元疫情紓困法，以及最近宣布的2.3兆美元基礎建設與就業方案合併來看，這份預算提案是拜登第三波行動，設法運用聯邦政府力量，擴大援助低收入戶和中產階級。在拜登上台百日前，可望提出一套長期社會支出計畫，據估計總值約1兆美元。

這項提案顯示，拜登建議在10月起的下個財政年度，將非國防的內政例行支出提高15.9%，教育支出增列逾40%，醫療照護支出擴增23%。整體聯邦預算支出建議比本年度提高8.4%，不計疫情相關緊急支出。白宮也建議擴編國稅局預算10%，以利對富人查稅。至於為支應擴大支出而對個人加稅的措施，可望數周後另行公布。

拜登建議多撥款140億美元對抗氣候變遷、增列200億美元預算給學區內貧窮率高的學校，另撥65億美元成立新研究機構，以研發治病的新療法與藥物。

上述提案將兌現拜登部分競選承諾，使非國防支出占國內生產毛額（GDP）比重提高到3.3%，與過去30年平均值大致相符。但國防支出僅增加1.7%，遠低於共和黨領袖主張的3%至5%，打破近年來國防和非國防預算增幅大致相當的慣例。

這項提案國防預算增幅小，且未編列邊境築牆經費，已引起共和黨議員批評。