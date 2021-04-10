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美放寬對台交往規定 一中架構下維持非官方關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
國務院發言人普萊斯推文表示，已發布新的對台交往準則，鼓勵美國政府與台灣往來，並根據美國的一中政策強化雙邊關係。取自推特
國務院發言人普萊斯推文表示，已發布新的對台交往準則，鼓勵美國政府與台灣往來，並根據美國的一中政策強化雙邊關係。取自推特

一中政策下維持與台非官方關係

國務院9日宣布，已完成與台灣交往的新準則；美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定；在不違反「一中政策」原則下，美國官員將可到駐美代表處和雙橡園，與台灣官員會面。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）9日發布聲明表示，國務院已發布對台交往新準則，以鼓勵美國政府與台灣的往來，反映美台正在深化的非官方關係。

普萊斯說，新準則強調台灣是蓬勃民主政體、美國重要的安全與經濟夥伴，也是國際社會的一股良善力量；新準則放寬了與台灣接觸的規定，符合美國與台灣的非官方關係，並明確提供所有行政部門有效落實美國基於台灣關係法、三項公報與對台六項保證的「一個中國政策」。

國務院官員表示，新準則鼓勵美國官員，用符合與台灣非官方關係的方式，與對口的台灣官員互動。

台駐美處歡迎新準則鼓勵交往

中華民國駐美代表處以新聞稿表示，歡迎聲明中強調，鼓勵台美雙方更為緊密之交往，也肯定國務院清楚表示，新準則重點在鼓勵美國行政部門與台灣互動，並指出台灣蓬勃的民主發展，以及台灣是美國重要的安全與經濟夥伴。

川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今年1月9日趕在政權交接前十天，宣布取消美台交往規範，稱這是「自我施加的」限制，行政機關可將以往國務院發布的對台交往準則視為無效。

由於龐培歐已宣布對台交往準則「無效」，拜登新政府就以「新準則」名之；國務院官員對此表示，廢除對台交往準則，不但不能增益美國與台灣的交往，反而在政策上實質影響美國與台灣的非官方交往，這也是新準則要導正的。

國務院、代表處和雙橡園不再是禁區

國務院官員表示，新準則較先前的版本「前進一步」，包括先前政府也實質做到的鼓勵與台灣對口（人員或單位）往來，並免除不必要的限制。

國務院官員舉例表示，美國現在鼓勵美台可以在聯邦政府機構或駐美代表處(TECRO)，舉行工作階層的會議，這也是過去的準則禁止的。

此外，英國金融時報也報導，根據新準則，美國官員可以到雙橡園參加活動，但不得參加台灣主要節日的活動，避免讓美國「一個中國政策」複雜化。

據了解，所謂可能複雜化美國一中政策的主要節日活動，就是在雙橡園舉辦的國慶酒會。

金融時報引述美國官員說法：「沒有取消這些限制，但把它們隔得更開，這樣兩岸都會開心。」

國務院 台灣保證法 龐培歐

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