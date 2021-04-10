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埃及扣留長賜輪 求償284億元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

蘇伊士運河管理局（SCA）發布聲明表示，正著手調查台灣長榮海運「長賜輪」擱淺的原因，在長賜輪船東支付多達10億美元（約新台幣284億元）的賠償費用前，不會放行這艘巨無霸貨櫃輪。長賜輪目前仍在蘇伊士運河周邊的大苦湖。

華爾街日報報導，SCA局長雷比8日說：「這艘船將會一直留在這裡，直到相關調查完成和涉事各方支付賠償金額。我們希望迅速達成協議。在他們同意支付賠償金的那一刻，長賜輪就能啟航。」雷比未說明埃及當局的求償金額，但他上周說，埃及可能尋求10億美元費用，包括救援作業、水道交通停滯而損失的通行費以及其他相關成本。SCA並未說明雷比是怎麼算出這個金額的，路孚特則估算，長賜輪「卡船」事件造成蘇伊士運河損失9,500萬美元的通行費。

埃及 新台幣 長榮海運

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