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挪威主權基金減持小型股

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

挪威財政部9日表示，挪威主權財富基金應調整投資組合，以確保在全球所有地區的投資都能遵循相同的道德準則，意味著這檔全球最大主權基金可能停止加碼投資新興市場，並且減少持股數量。

財政部9日提出挪威主權基金的新道德準則，提議該基金的股票基準指標不該再加入新的市場，並應減碼小企業。管理1.3兆美元資產的挪威主權基金由挪威央行投資管理部門管轄，但也須遵循財政部的命令。

這套經過修訂的投資準則，可能導致挪威主權基金的持股數量減少25%-30%，從目前的8,800家企業降到約6,600家，主要為移除小型股，並將不再增持該基金追蹤指數的新興市場資產。挪威主權基金持有的8,800家企業偏布24個已開發國家、及22個新興市場國家。

這項提案仍經國會批准，也是挪威主權基金強化投資組合永續性的最新舉動。挪威主權基金採用的股票基準指標是根據富時全球市場指數（FTSE Global All Cap Index）打造，但倫理道德委員會認為該指數未考量到各國人權等特定道德挑戰。

財政部已決定，挪威主權基金應剔除總部設在沙烏地阿拉伯與羅馬尼亞的企業，以考量環境、社會與公司治理（ESG）的風險。這次新增的道德準則包括軍武銷售、嚴重的金融犯罪及大麻生產商。

挪威 新興市場 羅馬尼亞

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