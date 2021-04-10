投資人押寶能源轉型 鈾價飆

隨著全球支持朝乾淨能源轉型，投資者押注這股趨勢將有利於核能發電及其燃料鈾，不僅鈾本身價格水漲船高，相關類股一樣受惠。

英國金融時報（FT）報導，Solactive一檔追蹤鈾礦企業股價的指數，若以總報酬計算，2021年至今勁漲35%，攀抵逾六年來最高水準。至於鈾的現貨價自今年3月已上漲11%，至每磅31美元。

隨著各國朝向在2050年前實現淨零排放目標，核能預料在取代化石燃料上將扮演舉足輕重的角色，進而帶動漲勢。核能也是一種低碳能源，但不像風能和太陽能只能提供間歇性的發電來源。

新城市投資經理（NCIM）資產組合經理人克雷富德表示，在中國大陸引領的亞洲核能建設上，電氣化和乾淨能源是重中之重，「與此同時，拜登和歐盟的政策也致力於將核能作為能源組合的一部分」。還有部分較小型國家，也正轉向核能，例如阿拉伯聯合大公國本周啟用首座核電廠。

摩根士丹利分析師預估，核能發電量今年將增加8GW（10億瓦），到2026年以前將以年複合成長率1.7%的速度成長。