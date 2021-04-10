景氣復甦 美生產者物價勁揚

美國3月生產者物價指數（PPI）大幅上升，整體與核心PPI無論是月升率、還是年升率都遠超出預估，產品類漲幅更遠大於服務類，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響已開始展現，未來幾個月PPI升幅仍將偏高，並可能連帶拉升消費者物價（CPI）大幅攀揚。

經濟學者指出，美國3月製造業與服務業景氣都大幅擴張，加上去年3月的比較基期偏低，因此PPI大幅上升應屬正常，這種現象未來幾個月仍將持續，並可能逐步拉升未來的消費者物價，但這是否只是「過渡性」現象，需要好幾個月後才較能確定。

3月PPI升幅超出預期，帶動市場的通膨預期升溫，美國10年期公債殖利率9日盤中上升4個基點，報1.66%。

美國勞工部9日公布，3月PPI比2月勁升1%，遠高於經濟學者預期的0.5%升幅，顯示景氣復甦帶動產品及服務的需求增加，但供給面一時不及因應，導致價格大幅上升。

若與去年同期相比，則上月PPI強升4.2%，也高於預期，主要反映去年3月新冠肺炎疫情的衝擊導致物價下跌，使今年3月物價年升率偏高。

扣除能源及食品後的3月核心PPI月升0.7%、年升3.1%，也都高於市場預估。扣除能源、食品與貿易項目之後的3月PPI，則月升0.6%、年升3.1%。

3月產品PPI月升1.7%，是2009年12月來最大單月升幅；服務業月升0.7%，是連續第三個月上升。原材料短缺，加上海運成本提高，都帶動PPI快速上升 。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾8日在國際貨幣基金（IMF）春季視訊會議上，則淡化在新冠疫情消退後、通膨可能失控的風險，「儘管隨著經濟重啟，物價壓力料將升高，但這個過程是暫時的，若這個現象看起來可能長期持續，Fed會採取行動」。

鮑爾也警告，當前的主要風險是來自新冠疫情升溫，而非暫時的通膨壓力，「（新增確診）病例正在回升，所以我享敦促人們接種新冠疫苗，並且繼續維持社交距離」。

他也說，美國以外地區新冠疫苗施打進度緩慢，是經濟展望的重大威脅，「病毒不會區分國界，在全世界（民眾）真的都接種疫苗之前，我們都將面臨新的變種病毒風險，也無法真的恢復在全世界的活動」。