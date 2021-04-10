快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三井化學擬在台蓋新廠

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

日商三井化學8日宣布，將斥資近100億日圓（9,150萬美元）加碼投資台灣，擴大半導體製程所需特製膠帶的產能，以滿足持續攀升的智慧手機和物聯網（IoT）等需求。

三井化學在官網發布聲明，表示將在台灣增設工廠，強化半導體製程用膠帶「ICROS™」的產能，力拚讓這款膠帶的年產量提高一倍，達到760萬平方公尺。新廠預定今年8月動工，2023年10月正式營運。

聲明解釋，「ICROS™膠帶」為半導體製程中需要的保護膠帶，保護矽晶片背面研磨時不受損傷或汙染。三井化學並表示在此市場擁有全球最高市占，約40%。

三井化學也說明道，新冠疫情導致遠距工作等生活型態更普及，帶動電腦和資料中心等相關設備需求增加，加上正式邁入5G世代，相關基地台與智慧手機等需求也增加，半導體市場因而隨之改變。三井化學希望此次擴產可因應此強勁需求。

三井化學於2017年11月在高雄路竹的南部科學園區內設立全資子公司東喜璐機能膜，已於2020年1月正式營運。

半導體 疫情

延伸閱讀

橋科招商說明會 陳其邁保證用水用電沒問題

房內不像正常呻吟！外送茶妹遭男持刀劫持 飯店經理衝入救出

持刀搶車、搶錢、搶手機 用贓款買珍奶 還沒喝完就落網

商業興觀點／遠距工作的關鍵技能

相關新聞

義大利動用政府黃金權力 擋中國收購半導體產業

義中經貿戰浮上檯面，總理德拉吉8日透露首度動用政府「黃金權力」，阻擋中國收購義大利半導體產業。義媒昨天披露，內閣3月31...

義中爭半導體！義媒：全世界都需要台灣

義大利總理德拉吉日前透露自己擋下中國收購義國半導體產業。義國「頁報」大幅報導，台灣供應全球92%微晶片，若沒有台灣，重要...

美放寬對台交往規定 一中架構下維持非官方關係

美國國務院9日宣布，已完成與台灣交往的新準則；美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台...

景氣復甦 美生產者物價勁揚

美國3月生產者物價指數（PPI）大幅上升，整體與核心PPI無論是月升率、還是年升率都遠超出預估，產品類漲幅更遠大於服務類...

通膨蠢動 實體資產受青睞

通膨復熾在望，促使投資人減持債券，轉進「實體」資產，例如電動車基礎設施、高檔辦公室、工業用金屬等，作為抗通膨護盾，這將衝...

挪威主權基金減持小型股

挪威財政部9日表示，挪威主權財富基金應調整投資組合，以確保在全球所有地區的投資都能遵循相同的道德準則，意味著這檔全球最大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。