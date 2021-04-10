三井化學擬在台蓋新廠

日商三井化學8日宣布，將斥資近100億日圓（9,150萬美元）加碼投資台灣，擴大半導體製程所需特製膠帶的產能，以滿足持續攀升的智慧手機和物聯網（IoT）等需求。

三井化學在官網發布聲明，表示將在台灣增設工廠，強化半導體製程用膠帶「ICROS™」的產能，力拚讓這款膠帶的年產量提高一倍，達到760萬平方公尺。新廠預定今年8月動工，2023年10月正式營運。

聲明解釋，「ICROS™膠帶」為半導體製程中需要的保護膠帶，保護矽晶片背面研磨時不受損傷或汙染。三井化學並表示在此市場擁有全球最高市占，約40%。

三井化學也說明道，新冠疫情導致遠距工作等生活型態更普及，帶動電腦和資料中心等相關設備需求增加，加上正式邁入5G世代，相關基地台與智慧手機等需求也增加，半導體市場因而隨之改變。三井化學希望此次擴產可因應此強勁需求。

三井化學於2017年11月在高雄路竹的南部科學園區內設立全資子公司東喜璐機能膜，已於2020年1月正式營運。