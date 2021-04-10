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格芯將IPO 估值200億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

知情人士透露，美國晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries）已經開始準備辦理首次公開發行股票（IPO），公司估值可能約200億美元。

彭博資訊報導，擁有格芯的阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala）已和潛在顧問業者進行初步討論，商討格芯的掛牌上市事宜。穆巴達拉投資公司還沒選定承銷商，這項規劃也還在初期階段，可能會有其他變數。

格芯執行長考菲爾德（Thomas Caulfield）日前接受彭博電視訪問時說，該公司一直都在評估各種策略選項，而IPO時程表也一直都排在2022年的某個時點。

在歐洲與美國擁有工廠的格芯，在整個半導體產業被捲入美中貿易緊張之際，具備獨特地位；其他大多數晶圓代工業者生產基地都在台灣與南韓，當前美國與歐洲政壇都正加強敦促晶片製造商在亞洲以外地區建廠。

格芯是全球最大晶圓代工業者之一，與市場領導者台積電相競爭。穆巴達拉投資公司在2009年買下超微（AMD）晶片製造設施後，把這些設施與新加坡特許半導體公司合併，成為格芯。

格芯的晶片需求近來也暴增，考菲爾德和其他同業都認為，當前晶片需求大增並非一次性的事件。他說，人工智慧（AI）與其他新領域的運算裝置都擴大使用晶片，將帶來好幾年擴張期。

半導體 IPO 台積電

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