美國3月PPI大幅上升 反映景氣復甦及低基期效應
美國公布3月生產者物價指數（PPI）大幅上升，整體與核心PPI的月升率與年升率都遠超出市場預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響已經開始展現，未來幾個月PPI升幅將明顯偏高，並可能連帶拉升消費者物價（CPI）明顯走高。
根據美國勞工部，3月PPI比2月勁升1%，遠高於預期及2月時的0.5%升幅，顯示景氣復甦帶動產品及服務的需求增加，但供給面一時不及因應，導致價格大幅上升。
若與去年同期相比，則上月PPI攀升4.2%，高於預期的3.8%，更遠高於2月時的2.8%，這主要是反映去年3月開始受新冠肺炎疫情影響，導致物價下跌，因而使今年3月的物價年升率偏高。
扣除能源及食品後的3月核心PPI月升0.7%，遠高於預期及2月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，高於2月時的2.5%，也比經濟學者預估的2.7要高。
扣除能源、食品與貿易項目之後的上月雙核心PPI月升0.6%，年升3.1%，也都高於經濟學者預估。
經濟學者指出，3月製造業與服務業ISM指數都顯示景氣大幅擴張，加上去年3月時的比較基期偏低，因此PPI大幅上升應屬正常，未來幾個月還會持續這種現象，還不足以證明通膨就此加溫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言