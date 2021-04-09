美國3月PPI大幅上升 反映景氣復甦及低基期效應

美國公布3月生產者物價指數（PPI）大幅上升，整體與核心PPI的月升率與年升率都遠超出市場預估，顯示景氣復甦及「低基期效應」對物價的影響已經開始展現，未來幾個月PPI升幅將明顯偏高，並可能連帶拉升消費者物價（CPI）明顯走高。

根據美國勞工部，3月PPI比2月勁升1%，遠高於預期及2月時的0.5%升幅，顯示景氣復甦帶動產品及服務的需求增加，但供給面一時不及因應，導致價格大幅上升。

若與去年同期相比，則上月PPI攀升4.2%，高於預期的3.8%，更遠高於2月時的2.8%，這主要是反映去年3月開始受新冠肺炎疫情影響，導致物價下跌，因而使今年3月的物價年升率偏高。

扣除能源及食品後的3月核心PPI月升0.7%，遠高於預期及2月時的0.2%升幅；比去年同期上升3.1%，高於2月時的2.5%，也比經濟學者預估的2.7要高。

扣除能源、食品與貿易項目之後的上月雙核心PPI月升0.6%，年升3.1%，也都高於經濟學者預估。

經濟學者指出，3月製造業與服務業ISM指數都顯示景氣大幅擴張，加上去年3月時的比較基期偏低，因此PPI大幅上升應屬正常，未來幾個月還會持續這種現象，還不足以證明通膨就此加溫。