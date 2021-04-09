晶片持續吃緊 通用汽車擴大北美廠房停工和減產步調

通用汽車（GM）宣布擴大停工和減產規模，包括北美幾座廠房停工，也延長其他廠房的停工時間，主要因半導體晶片短缺問題延燒，衝擊全球汽車廠的生產。

GM周四（8日）表示，先前未受晶片吃緊影響的三座工廠，將停工或減產一到兩周。其中一處廠房位於田納西州，另一處位於密西根州，主要生產運動休旅車（SUV）暢銷車款。受晶片短缺衝擊的其他車廠，生產雪佛蘭Traverse SUV、凱迪拉克XT5和XT6 SUV。GM當日下挫1.2%，收盤報每股60.09美元。

GM也延長其他廠房的停工期限，包括密蘇里州堪薩斯城一座廠房，和加拿大安大略廠房的停工時間延至5月10日。這兩座工廠持續停工，因GM把晶片從銷量不佳的車款挪用至大型皮卡車和SUV。這兩種車是最大利潤來源。

汽車製造商過去幾個月持續減產，同時尋求工晶片供應。高階主管研判，晶片吃緊問題可能延燒好幾個月。