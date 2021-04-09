全球最年輕富豪才18歲！身價高達938億

美國富比士（Forbes）近日公布2021年全球富豪排行榜，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）以身價1770億美元（約新台幣5兆329億元）蟬聯4年全球首富。至於全世界最年輕的富豪，則是一名年僅18歲的德國青年萊曼（Kevin David Lehmann）。

商業內幕報導，來自德國的萊曼，今年年僅18歲，但身價卻高達33億美元（約新台幣938億元），世界富豪排名925名，是全球最年輕的富豪。

報導指出，萊曼之所以能夠年紀輕輕就上榜，主要是繼承父親根瑟（Guenther Lehmann）擁有的德國最大連鎖藥妝店「Dm-drogerie markt」的股份。

Dm-drogerie markt在1974年成立，光是在德國境內就有2000多家分店，擁有逾4.1萬名員工，每年營業額達120億美元（約3414億台幣）。

根瑟2017年將自己持有的50%股份轉給兒子萊曼，但父子倆一直以來都相當低調，並沒有積極參與Dm-drogerie markt的經營，因此外界對他們了解不多。