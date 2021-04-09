快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI取代房仲？三大破壞性創新，讓美國年輕人瘋炒房！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
圖／截自opendoor官網
圖／截自opendoor官網

疫情期間，美國矽谷與財星500大公司紛紛遠距上班，曾讓美國大城市因為閒置率太高而租金一度下滑。沒想到，2021年美國房市買氣反而有變旺跡象。怎麼回事？

美國財務顧問機構「Ramsay Solutions」，最近採訪許多房仲業專家發現，美國2021年房市看漲，新成屋業績預計比去年成長21%，整體房價則會成長8%。除了低利率，美國房產出現許多熱門的破壞創新，引爆千禧世代從股市殺進房市。

矽谷企業沒出走只是轉租

怎麼說？其實矽谷等大公司，在疫情後沒有真的離開，他們只是暫時把辦公室轉租出去。

當地不動產仲介業高緯環球（Cushmand & Wakefield）的數據指出，去年疫後一到三季，美國企業將辦公室轉租出去的面積比例，比疫前的2019年多了八成，可是到第四季就趨緩，顯然許多企業考慮好轉後，要收回來自用。

包括社群平台Twitter，去年9月曾驚人地宣布，考慮讓員工永久在家辦公，實際上該公司總部只是暫時轉租給其他機構。

該機構的分析師，並在今年2月初詢問美國大企業高層，發現疫後真正考慮採取100%虛擬辦公的企業，僅占2%；98%的企業考慮未來採混合的模式辦公，讓員工有時候來公司，有時候可在家。

所以，更有彈性地使用房產，才是企業的疫後新模式。高緯環球也指出，企業把辦公室租約週期調短到一年以下的比例，也比前一年多了三倍，顯然就是希望因應疫情隨時調整。

而去年遠距上班潮造成的房市熱潮，則可以從Ramsay Solutions提供的2021年美國各州房市買氣版圖來觀察。最熱門的州，不是有大城市的加州、伊利諾州或紐約州，而是像矽谷人熱愛的出走聖地，有太浩湖區的內華達州等地。由於這些精英渴望出走他州，實際上推升了需求，未來可能採取兩地上班居住的人，會變多。

不過，美國不論是矽谷或紐約等大城市精英，即便手上錢不少，卻是「時間的窮人」，無暇看房。難道沒有AI房仲，可以在線上協助挑選，秒殺下單？

OpenDoor培養AI房仲

這樣的心聲，有新創業者聽到了。

華裔創辦人Eric Wu所成立的房仲平台OpenDoor，就能解決這個問題，運用AI數據來協助用戶無痛買房。

他是在網站上架房產時，就同步請員工去實地蒐集能決定房價的完整資訊，輸入後養出房產AI估價模型。之後，當網友在網站上看到適合標的，就可依照AI評估價格下單，減少人為哄抬空間。

這樣的服務，在疫情期間普受歡迎，因為許多人不想出門看房，以免染病。而根據Opendoor官網調查指出，三成的千禧世代用戶，甚至一天刷好幾次網站，是最愛線上看房的族群。

有「SPAC之王」稱號的社交資本公司創辦人查曼（Chamath Palihapitiya），就在2020年9月宣布，將以SPAC方式併購OpenDoor，估值48億美元。看好的正是它在疫後顛覆房仲業的潛力。

Fractional分割房產做投資

只是，真正有能力兩地買房產的人或公司，畢竟還是少數，更多傾向只租不買。那誰要去買房產？成本壓力會不會太大？

去年疫情期間在舊金山成立的新創平台Fractional，就解決了這個問題。既然投資一間太貴，不如把它分割。

這個平台讓用戶在App下單，就可以用分割地權方式，投資豪宅或辦公大樓。萬一房子因為疫情閒置，帶來的資金壓力較小。另外還包辦承租雜事，已吸引一群忙碌的大企業員工樂當斜槓房東。

利用AI下單買房或投資房產基金，成為美國千禧世代的新風潮。OpenDoor提供圖／利用AI下單買房或投資房產基金，成為美國千禧世代的新風潮。OpenDoor提供

美版「帥過頭」打造房產私募贏REITS

若分割還是太貴，那可否號召更多人，用基金方式投資？房產創新投資平台Fundrise，就是用私募基金方式來投資房產，在去年疫情期間，獲利更勝傳統的房產信託基金（REITS）。

這個平台是由一對兄弟Dan Miller與Ben Miller創辦，一開始，他們作風可說是美版「帥過頭」，倡導網友團購買房。

後來，他們覺得該用更有制度的基金方式來營運，於是改採以最少500美元（折合台幣約1萬4000多元）起跳，就能投資房產的標準，向網友召募資金。當團隊蒐集到資金後，再去購買各地房產，以私募基金模式營運，每年再回饋獲利給用戶。

根據《華爾街日報》報導，Fundrise在去年12月底，在波士頓以高達3200萬美元的金額，搶標下包含124棟房子的一整個社區。以前，這類房產通常只有服務有錢人的基金公司，或退休人士基金來搶標。現在，卻能靠一群網友手機下單勝出。

這個平台的用戶數至今已破15萬，總體資金超過10億美元，許多是千禧世代小資族，在去年股市獲利後，今年考慮搶進房市。很有社群基因的Fundrise就成了首選。

其實，房產投資早有許多基金可買，為何還需要創新？主因是Fundrise的投資團隊，是由長期團購房產的社群組成，不是傳統的專業人士，投資決定也在內部社群討論，用戶還能在網站上實際看到自己投資的房子。

據Fundrise給投資人的內部年度報告指出，它2020年報酬率為7.42%，相較REITS房產信託基金同期平均虧損4.72%，表現相當亮眼。

看來，疫後美國靠著這股破壞創新風潮，除了解決買房投資的高門檻，更有機會在千禧世代炒熱股市後，迎來他們搶進房市了。

（作者／林士蕙 本文出自2021.4.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

疫情 AI 矽谷 紐約

相關新聞

車用晶片缺很大！南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天

韓聯社報導，南韓現代汽車9日說，受汽車晶片長期缺貨影響，牙山工廠產線自12日起停產兩天。

東芝高層澆CVC收購提案冷水 東芝股價一度大跌6%

東芝董事會主席永山治今（9）日發出聲明表示，來自跨國私募股權基金CVC資本合夥公司的收購與下市提案，沒有法律約束力，而且...

蘇伊士運河 「孤獨怪手」駕駛曝心聲 慶功宴被遺忘、還沒領到加班費

「覺得工作壓力大嗎？看看這台小挖土機，全球15%的航運物流都在等他！」長榮長賜號貨輪堵死蘇伊士運河，只有小小一台「孤獨怪手」挖掘協助脫困，照片曝光後瞬間成為當紅哏圖題材，網友紛紛求問「怪手司機心理陰影面積」。如今疏通任務功德圓滿，這位大功臣也終於接受媒體訪問，大吐這六天來血汗工作的辛酸。

空頭狙擊上演大賣空？ 投資價值型股攻守兼備

股市重大利空一個比一個嚴重。元月初的GameStop大亂鬥事件，散戶撼動主力，讓美股走勢更波動，現在來個更猛的利空，Archegos Capital被強制平倉浪潮，不但讓美國媒體和中國網路股暴跌，事件仍未結束令華爾街人人自危，擔心自己持有Archegos尚未被平倉的股票。這影響已不僅限於美股和陸股，連亞股都有感。

美元多空完美操作 套利！價差＋利差兩面光

年初的驚濤駭浪始於美國公債殖利率快速上升，從低檔快速攀升最高來到1.7%，讓全球市場措手不及的產生短期恐慌，也耳聞許多市場觀點提出了機構開始棄股買債的聲量出現。

放貸機構趨謹慎…房市愈來愈熱、房貸愈來愈難

全國房市熱絡，房貸市場放款總額也逼近歷史紀錄，但是在熱絡的表象下，一般民眾可能反而會發現，自己要取得貸款愈來愈困難，原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。