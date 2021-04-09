快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：格芯開始準備IPO 估值約200億美元

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
格芯（GlobalFoundries）位於美國紐約州Malta的工廠。美聯社
格芯（GlobalFoundries）位於美國紐約州Malta的工廠。美聯社

彭博資訊根據知情人士報導，美國晶圓代工業者格芯（GlobalFoundries）已經開始準備首次公開發行股票（IPO），估值約200億美元。

消息來源表示，擁有格芯的阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Iivestment）與可能合作的金融顧問公司初步討論後，了解公司估值；但還沒正式決定IPO承銷商。規畫仍在初期階段，可能會有其他變數。

彭博向穆巴達拉與格芯查證，兩家公司都不願評論。

格芯執行長考菲爾德（Thomas Caulfield）本周稍早接受彭博電視訪問時則提到，公司一直都在審議各種可行的策略方案，其中IPO的時間表向來都排在2022年的某些時段裡。

彭博分析，格芯做為全球主要晶圓代工業者，特殊之處在於它在歐洲與美國都有工廠。全球其餘大多數的晶圓代工生產在台灣與南韓。半導體產業現在成為美中貿易戰的風暴中心，愈來愈多美國與歐洲的政界人士推動提升亞洲以外地區的晶片製造產能。

IPO 半導體 晶圓代工

延伸閱讀

新股蜜月行情 買到賺到

亞企IPO熱 上季規模倍增

IPO市場 過度樂觀情緒降溫

驚險！拜登上「空軍一號」腳提得不夠高 差點又在樓梯跌倒

相關新聞

車用晶片缺很大！南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天

韓聯社報導，南韓現代汽車9日說，受汽車晶片長期缺貨影響，牙山工廠產線自12日起停產兩天。

東芝高層澆CVC收購提案冷水 東芝股價一度大跌6%

東芝董事會主席永山治今（9）日發出聲明表示，來自跨國私募股權基金CVC資本合夥公司的收購與下市提案，沒有法律約束力，而且...

蘇伊士運河 「孤獨怪手」駕駛曝心聲 慶功宴被遺忘、還沒領到加班費

「覺得工作壓力大嗎？看看這台小挖土機，全球15%的航運物流都在等他！」長榮長賜號貨輪堵死蘇伊士運河，只有小小一台「孤獨怪手」挖掘協助脫困，照片曝光後瞬間成為當紅哏圖題材，網友紛紛求問「怪手司機心理陰影面積」。如今疏通任務功德圓滿，這位大功臣也終於接受媒體訪問，大吐這六天來血汗工作的辛酸。

空頭狙擊上演大賣空？ 投資價值型股攻守兼備

股市重大利空一個比一個嚴重。元月初的GameStop大亂鬥事件，散戶撼動主力，讓美股走勢更波動，現在來個更猛的利空，Archegos Capital被強制平倉浪潮，不但讓美國媒體和中國網路股暴跌，事件仍未結束令華爾街人人自危，擔心自己持有Archegos尚未被平倉的股票。這影響已不僅限於美股和陸股，連亞股都有感。

美元多空完美操作 套利！價差＋利差兩面光

年初的驚濤駭浪始於美國公債殖利率快速上升，從低檔快速攀升最高來到1.7%，讓全球市場措手不及的產生短期恐慌，也耳聞許多市場觀點提出了機構開始棄股買債的聲量出現。

放貸機構趨謹慎…房市愈來愈熱、房貸愈來愈難

全國房市熱絡，房貸市場放款總額也逼近歷史紀錄，但是在熱絡的表象下，一般民眾可能反而會發現，自己要取得貸款愈來愈困難，原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。