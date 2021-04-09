彭博：格芯開始準備IPO 估值約200億美元

彭博資訊根據知情人士報導，美國晶圓代工業者格芯（GlobalFoundries）已經開始準備首次公開發行股票（IPO），估值約200億美元。

消息來源表示，擁有格芯的阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司（Mubadala Iivestment）與可能合作的金融顧問公司初步討論後，了解公司估值；但還沒正式決定IPO承銷商。規畫仍在初期階段，可能會有其他變數。

彭博向穆巴達拉與格芯查證，兩家公司都不願評論。

格芯執行長考菲爾德（Thomas Caulfield）本周稍早接受彭博電視訪問時則提到，公司一直都在審議各種可行的策略方案，其中IPO的時間表向來都排在2022年的某些時段裡。

彭博分析，格芯做為全球主要晶圓代工業者，特殊之處在於它在歐洲與美國都有工廠。全球其餘大多數的晶圓代工生產在台灣與南韓。半導體產業現在成為美中貿易戰的風暴中心，愈來愈多美國與歐洲的政界人士推動提升亞洲以外地區的晶片製造產能。