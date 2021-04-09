快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電ADR周四大漲近3% 較台北交易溢價14.5%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電。記者黃仲裕／攝影
台積電。記者黃仲裕／攝影

台積電ADR周四（8日）勁揚近3%，收在123.43美元，比台北交易股票溢價14.5%。費城半導體指數漲1.1%。

美股三大指數同步上漲，標普500指數8日（周四）收盤創新高，當日盤前公布的最新勞動市場數據比預期疲軟，促使美債殖利率下滑，從而提振科技股和其他成長股上漲。

道瓊工業指數小漲57.31點，或0.2%，收盤價報33,503.57點。標普500指數漲17.22點，或0.4%，收在4,097.17點，超越5日締造的歷史新高4,077.91點。那斯達克指數上揚140.47點，或1%，以13,829.31點作收。

台股加權指數8日漲111.08點，漲幅0.66%，收盤價報16,926.44點。台積電漲0.49%，收在613元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 113.31 +1.66 111.5 1.62

中華電 CHT 111.71 -0.81 111 0.64

台積電 TSM 701.9 +2.95 613 14.5

聯電 UMC 53.8 +5.58 54 -0.38

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據

台積電 標普 台股 ADR

延伸閱讀

飛騰等遭美納實體清單 台積電：遵循法律規範

台廠供晶片給陸企發展軍武? 經長：業者產品未涉軍用

台積電捐2套衣服給救難員 媒體人曝「不成文規定」：很貼心

朋友後悔買台積電！他天天被煩求解 內行曝台積電本質真相

相關新聞

車用晶片缺很大！南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天

韓聯社報導，南韓現代汽車9日說，受汽車晶片長期缺貨影響，牙山工廠產線自12日起停產兩天。

東芝高層澆CVC收購提案冷水 東芝股價一度大跌6%

東芝董事會主席永山治今（9）日發出聲明表示，來自跨國私募股權基金CVC資本合夥公司的收購與下市提案，沒有法律約束力，而且...

蘇伊士運河 「孤獨怪手」駕駛曝心聲 慶功宴被遺忘、還沒領到加班費

「覺得工作壓力大嗎？看看這台小挖土機，全球15%的航運物流都在等他！」長榮長賜號貨輪堵死蘇伊士運河，只有小小一台「孤獨怪手」挖掘協助脫困，照片曝光後瞬間成為當紅哏圖題材，網友紛紛求問「怪手司機心理陰影面積」。如今疏通任務功德圓滿，這位大功臣也終於接受媒體訪問，大吐這六天來血汗工作的辛酸。

空頭狙擊上演大賣空？ 投資價值型股攻守兼備

股市重大利空一個比一個嚴重。元月初的GameStop大亂鬥事件，散戶撼動主力，讓美股走勢更波動，現在來個更猛的利空，Archegos Capital被強制平倉浪潮，不但讓美國媒體和中國網路股暴跌，事件仍未結束令華爾街人人自危，擔心自己持有Archegos尚未被平倉的股票。這影響已不僅限於美股和陸股，連亞股都有感。

美元多空完美操作 套利！價差＋利差兩面光

年初的驚濤駭浪始於美國公債殖利率快速上升，從低檔快速攀升最高來到1.7%，讓全球市場措手不及的產生短期恐慌，也耳聞許多市場觀點提出了機構開始棄股買債的聲量出現。

放貸機構趨謹慎…房市愈來愈熱、房貸愈來愈難

全國房市熱絡，房貸市場放款總額也逼近歷史紀錄，但是在熱絡的表象下，一般民眾可能反而會發現，自己要取得貸款愈來愈困難，原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。