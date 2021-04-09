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台積電ADR周四大漲近3% 較台北交易溢價14.5%
台積電ADR周四（8日）勁揚近3%，收在123.43美元，比台北交易股票溢價14.5%。費城半導體指數漲1.1%。
美股三大指數同步上漲，標普500指數8日（周四）收盤創新高，當日盤前公布的最新勞動市場數據比預期疲軟，促使美債殖利率下滑，從而提振科技股和其他成長股上漲。
道瓊工業指數小漲57.31點，或0.2%，收盤價報33,503.57點。標普500指數漲17.22點，或0.4%，收在4,097.17點，超越5日締造的歷史新高4,077.91點。那斯達克指數上揚140.47點，或1%，以13,829.31點作收。
台股加權指數8日漲111.08點，漲幅0.66%，收盤價報16,926.44點。台積電漲0.49%，收在613元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 113.31 +1.66 111.5 1.62
中華電 CHT 111.71 -0.81 111 0.64
台積電 TSM 701.9 +2.95 613 14.5
聯電 UMC 53.8 +5.58 54 -0.38
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
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