油價收低…金價升至5周最高 銅價漲幅擴大

原油價格周四收盤走低；疲軟的美元幫助金價觸及五周來最高價位、銅價五天來第四次收高，聯準會（Fed）表示將致力於支持性的貨幣政策。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價收盤走低 市場價格結構保持強勁

西德州中級原油（WTI）經過一天的動盪交易之後收盤下跌了0.3%。

儘管價格下跌，但石油期貨曲線顯示出強勁的勢頭。最近交割月布蘭特原油合約相對於之後一個月份合約的溢價上漲至一周來的最高水平，這種看漲的價格結構表明供應趨緊。 最近交割月WTI原油的溢價也有所擴大。好壞參半的經濟復甦跡象給基準原油帶來壓力。在美國，隨著疫苗接種快速推進，消費也正在反彈，但首次申請失業救濟人數意外上升，突顯了未來之路並不平坦。

U.S. Bank Wealth Management的高級投資策略師Rob Haworth說：「市場在等待局勢明朗，投資人的疑問是，需求恢復是否足以吸收OPEC產量的成長？」

5月交割的WTI原油期貨下跌了17美分，收於每桶59.60美元。6月交割的布蘭特原油期貨價格上漲4美分，收於每桶63.20美元。

●金價升至五周高位、銅價擴大漲幅

美元兌G-10貨幣下跌，促進了持有其他貨幣的投資者對金屬的需求。美國公債殖利率也下滑。

聯準會（Fed）的立場以及美國的基礎設施支出計畫，增強了貴金屬和基本金屬價格上漲的跡象。前幾周美元走強、債券殖利率上升等不利因素打擊了金屬。

Fed主席鮑爾周四在國際貨幣基金（IMF）春季視訊會議上，淡化隨著疫情消退通膨會失控的風險

紐約時間下午1:59，現貨黃金上漲1%，至每英兩1,754.98美元； 6月交割的黃金期貨上漲1%，結算價每英兩1,758.20美元。

LME銅期貨上漲1%，收於每噸9,008美元。