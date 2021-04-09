快訊

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美將增2.5兆美元稅收

經濟日報 / 編譯洪啟原黃淑玲／綜合外電

美國財長葉倫7日公布調高美國企業稅率計畫的細節，希望透過遏止避稅行為，在未來15年增加2.5兆美元的額外稅收，以支應總統拜登提出的2.3兆美元基礎建設計畫。

美國財政部長達17頁的報告指出，將把美國企業稅率從21%調高至28%，並對企業海內外獲利實施最低稅率。這項稅改計畫也仰賴與主要國家協商，把全球最低企業稅率設定為21%，並對美國最大型公司的帳面營收設定15%的最低稅率。目前美國數十家大公司利用複雜的稅務策略，把聯邦應納稅額降至零。

美國財政部也說，稅改提案將在未來十年把約2兆美元的企業海外獲利納入美國的稅收範圍，其中，靠著讓企業不再有動機把利潤轉移到海外的措施，將帶來約7,000億美元的聯邦收入。

這項稅改提案將在未來15年帶來大約2.5兆美元額外稅收，將成為政府官員和國會議員未來數月尋求推動支出和稅改整體措施的藍圖。

美國總統拜登7日則強烈呼籲企業界為他所提出的基建計畫埋單，並且表示美國企業稅率調升的幅度「可以協商」，暗示願意妥協的態度。

稅改 拜登

延伸閱讀

有意角逐美國總統！美國前副總統潘斯宣布寫自傳

驅逐？逾40萬無證移民何去何從 成拜登的難題

移民擠爆收容所 美民眾不滿拜登佛心

全美逾4成新增確診 集中在「這5州」

相關新聞

車用晶片缺很大！南韓現代汽車牙山廠12日起停產兩天

韓聯社報導，南韓現代汽車9日說，受汽車晶片長期缺貨影響，牙山工廠產線自12日起停產兩天。

東芝高層澆CVC收購提案冷水 東芝股價一度大跌6%

東芝董事會主席永山治今（9）日發出聲明表示，來自跨國私募股權基金CVC資本合夥公司的收購與下市提案，沒有法律約束力，而且...

蘇伊士運河 「孤獨怪手」駕駛曝心聲 慶功宴被遺忘、還沒領到加班費

「覺得工作壓力大嗎？看看這台小挖土機，全球15%的航運物流都在等他！」長榮長賜號貨輪堵死蘇伊士運河，只有小小一台「孤獨怪手」挖掘協助脫困，照片曝光後瞬間成為當紅哏圖題材，網友紛紛求問「怪手司機心理陰影面積」。如今疏通任務功德圓滿，這位大功臣也終於接受媒體訪問，大吐這六天來血汗工作的辛酸。

空頭狙擊上演大賣空？ 投資價值型股攻守兼備

股市重大利空一個比一個嚴重。元月初的GameStop大亂鬥事件，散戶撼動主力，讓美股走勢更波動，現在來個更猛的利空，Archegos Capital被強制平倉浪潮，不但讓美國媒體和中國網路股暴跌，事件仍未結束令華爾街人人自危，擔心自己持有Archegos尚未被平倉的股票。這影響已不僅限於美股和陸股，連亞股都有感。

美元多空完美操作 套利！價差＋利差兩面光

年初的驚濤駭浪始於美國公債殖利率快速上升，從低檔快速攀升最高來到1.7%，讓全球市場措手不及的產生短期恐慌，也耳聞許多市場觀點提出了機構開始棄股買債的聲量出現。

放貸機構趨謹慎…房市愈來愈熱、房貸愈來愈難

全國房市熱絡，房貸市場放款總額也逼近歷史紀錄，但是在熱絡的表象下，一般民眾可能反而會發現，自己要取得貸款愈來愈困難，原因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。