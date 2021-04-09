美將增2.5兆美元稅收

美國財長葉倫7日公布調高美國企業稅率計畫的細節，希望透過遏止避稅行為，在未來15年增加2.5兆美元的額外稅收，以支應總統拜登提出的2.3兆美元基礎建設計畫。

美國財政部長達17頁的報告指出，將把美國企業稅率從21%調高至28%，並對企業海內外獲利實施最低稅率。這項稅改計畫也仰賴與主要國家協商，把全球最低企業稅率設定為21%，並對美國最大型公司的帳面營收設定15%的最低稅率。目前美國數十家大公司利用複雜的稅務策略，把聯邦應納稅額降至零。

美國財政部也說，稅改提案將在未來十年把約2兆美元的企業海外獲利納入美國的稅收範圍，其中，靠著讓企業不再有動機把利潤轉移到海外的措施，將帶來約7,000億美元的聯邦收入。

這項稅改提案將在未來15年帶來大約2.5兆美元額外稅收，將成為政府官員和國會議員未來數月尋求推動支出和稅改整體措施的藍圖。

美國總統拜登7日則強烈呼籲企業界為他所提出的基建計畫埋單，並且表示美國企業稅率調升的幅度「可以協商」，暗示願意妥協的態度。