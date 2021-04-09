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特斯拉揮軍印度 加速度

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
特斯拉正加快推動進軍印度市場的籌備作業。（路透）
特斯拉正加快推動進軍印度市場的籌備作業。（路透）

特斯拉正加快推動進軍印度市場的籌備作業，知情人士透露，特斯拉正在物色適合地點，準備在三個城市設立展示間，並已聘請一名高管負責遊說和業務工作。

路透引述三名消息人士指出，特斯拉正分別在印度首都新德里、金融中樞孟買和科技重鎮班加羅爾尋找面積在2萬至3萬平方英尺間的商用不動產，以開設展示間和服務中心。

另外兩名消息人士則表示，特斯拉已延攬曾在印度官方投資促進單位「投資印度」（Invest India）擔任主管的庫拉納（Manuj Khurana），為這家美國電動車大廠首次聘用重要主管，負責印度市場的政策和業務發展。

路透指出，特斯拉暫未回應這項消息，庫拉納則不予置評。

特斯拉今年1月已在印度註冊一家公司，預計最快今年中進口並銷售Model 3車款，目標客群是利基市場的富裕客戶。特斯拉執行長馬斯克去年10月也在推特發文表示，「篤定」會在2021年進軍印度市場。

消息人士表示，為特斯拉尋找展示間地點的房地產顧問公司世邦魏理仕（CBRE），過去幾周一直在物色地點，最關注的是能讓特斯拉更容易接觸富裕消費者的地段。

對特斯拉而言，打開印度市場可能不容易；印度的充電基礎設施稀少，且對進口車課徵高額關稅，電動車普及率也很低；去年印度汽車銷量為240萬輛，其中只有5,000輛是電動車。

但分析師表示，印度政府加大推廣清潔能源車輛之際，當地的富裕客戶持續增加，使印度成為不容忽視的市場。

在美國本土，投資銀行摩根士丹利看好特斯拉前景，預期基建方案將讓特斯拉獲得不成比例的優勢；大摩分析師喬納斯表示，拜登政府的計畫可能讓特斯拉擴大領先傳統車廠的優勢，長期而言「投資組合沒有特斯拉股票，風險會高於持有特斯拉股票。」

拜登政府提案斥資1,740億美元發展電動車生態系統，其中1,000億美元將用於為購買電動車的消費者提供補助返還金，另有150億美元用於新建50萬座充電站。

特斯拉 印度 拜登

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