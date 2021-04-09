Uber砸錢 提高駕駛收入

美國叫車平台Uber將額外投入2.5億美元，以提高美國駕駛人員所得，Uber並表示，新冠肺炎疫情時期叫車需求升溫，使駕駛人員工接客接不完，所得大增，但Uber也警告，這種收入增加的機會難以延續。

Uber在7日指出，將額外投入2.5億美元，以提高駕駛人員收入，並提出最低所得保障，以激勵新加入生力軍和既有駕駛人。

Uber並表示，在美國許多城市，每周工作20個小時的駕駛，每小時收入中位數較疫情爆發前約提高25%至75%，在費城每小時所得約31美元，芝加哥則逼近29美元。這些收入已扣除Uber收取的費用，但未涵蓋乘客打賞的小費。

Uber美加移動部門副總辛涅利表示，駕駛人員應把握目前收入較高的機會，原因是未來會有更多駕駛人員重返該平台，導致收入降至疫情爆發前的水準。

叫車需求升溫，原因是美國有更多州解除封鎖措施，以及更多民眾接種新冠疫苗和出遊。不過，目前駕駛人員回流的速度相當緩慢；在疫情最嚴重時期，許多駕駛人員基於叫車需求減少、自身安全等考量而停止出車。

叫車業者Lyft 6日也說，前25大市場的駕駛人員，含小費的平均時薪為36美元，遠高於疫情肆虐前的20美元。Lyft也在特定地區提出額外獎勵。

Uber和Lyft主管都向投資人表示，由於叫車需求可望進一步升溫，駕駛人員不足是一大隱憂。