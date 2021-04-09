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迅銷上季獲利成長22%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

日本與大中華地區業績帶動下，日本快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷表示，上季營業利益成長22%，且上半年度營業利益也大增23%，並因此上修全年財測。

這家亞洲最大零售商8日表示，到2月底止的上季營業利益，較一年前大增22%至549億日圓（5.01億美元），上半年度營業利益也增加23%至1,679億日圓（15億美元）。

迅銷小幅上修截至8月底止的本年度財測，預估本年度營收將較去年度增加10%至2.21兆日圓，營業利益則大增逾70%至2,550億日圓，分別高於先前預估的2.2兆與2,450億日圓。

迅銷已成為新冠肺炎疫情期間最具韌性的零售商之一，原因是Uniqlo將重心擺在日本和大中華地區，而這兩個地區的業績搶眼，有助迅銷減緩疫情帶來的衝擊，迅銷在歐美等多數地區的銷售都下滑。

迅銷財務長岡崎健表示：「中國大陸的營收與獲利都優於我們的預估值；獲利能力之所以增強，是因為我們試圖改善商品價值和品牌形象，因而能限制優惠折扣。」

岡崎健並指出，本年度大陸市場的獲利將持續大幅攀升，而美國、歐洲各地區為防止疫情擴散，都對商業活動祭出管制措施，因此營運將出現虧損。

迅銷近來捲入緬甸爆發的動亂，在該國供應商有兩座工廠上月遭人縱火。迅銷如今還要處理在大陸面臨的危機，先前包含H&M、Burberry、愛迪達等品牌，都因關切新疆少數民族被迫勞動，而遭大陸消費者抵制。對此迅銷執行長柳井正說，迅銷在政治上保持中立，並拒絕評論北京當局涉嫌侵犯新疆維吾爾族人權的問題。

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