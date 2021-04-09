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蘋果尋找App 功能更神了
美國科技巨擘蘋果7日宣布，iPhone內建的「尋找」（Find My）應用程式（App），下周起將支持第三方產品，首波將支援Belkin、Chipolo及VanMoof等業者的產品，未來用戶的電動自行車、無線耳機等物品遺失後，都可望透過這款App找到。
蘋果表示，「尋找」App支援的首批產品，包括自行車品牌VanMoof的S3和X3電動自行車、Belkin的SOUNDFORM Freedom無線耳機，及Chipolo的ONE Spot防丟小幫手。這些產品將以保護隱私的方式，透過蘋果裝置尋找遺失物品，「尋找」則會顯示遺失物品的地圖位置。
蘋果全球行銷副總裁波契斯表示，十多年來蘋果用戶一直仰賴「尋找」功能找出遺失或失竊的蘋果裝置，且在使用這項功能之際，也能確保隱私。蘋果在去年的年度開發者大會推出「尋找」App後，便成為蘋果最受歡迎的服務之一。對蘋果而言，「尋找」可提升iPhone的價值，且若這項功能具實用性，應有助於降低用戶改用Android裝置的機率。
這項服務因iPhone的市場地位而受到國會議員的嚴加檢視，也正面臨Tile等競爭對手所提的反托辣斯訴訟。
蘋果的「尋找」技術，運用蘋果的藍芽無線訊號，創造尋找遺失物品的裝置網路。蘋果說，尋找的過程是「點對點」加密和匿名，不論是蘋果或第三方，都不會知道遺失物在哪裡，只有iPhone用戶知道遺失物品的地點。
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