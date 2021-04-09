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美瘋借錢炒股 融資飆升
最新數據顯示，美股投資人正大舉借錢買股，截至2月底的融資餘額創歷史新高，槓桿大增，雖可望延續牛市，卻也可能加重跌幅，導致震盪更加劇烈。
華爾街自律單位美國金融業監管局（FINRA）的數據顯示，截至2月底前，美國投資人的融資餘額較去年同期勁增49%，達到8,140億美元的歷史新高，增幅為2007年以來同期最大；美國融資餘額上次增加的速度這麼快，是在1999年的網路泡沫。
部分分析師表示，保證金債務激增將助長泡沫，並憂心在股市下挫時，當前的債務水準將傷害投資人。保證金交易是一把雙面刃，雖能提高投資人的購買力，卻也待來更大的風險；一旦股市下跌，投資人將被追繳保證金。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）6日也告知投資人，槓桿加上網路炒作，會很危險。
不過，FINRA的數據未必就代表，標普500指數過去一年大漲53%的漲勢，是靠投資人融資買股帶動，因為這波漲勢背後的因素還包括美國經濟從新冠疫情復甦，以及聯準會（Fed）的寬鬆貨幣政策。
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