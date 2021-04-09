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賭Fed明年升息 市場備戰

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電

美國聯準會（Fed）上次決策會議的會議紀錄顯示，多數官員都支持主席鮑爾的鴿派立場，認為須在「一段時間內」繼續支持經濟，並且審慎樂觀看待經濟展望。然而，市場正在為Fed最早可能明年就開始升息預做反應，分析師警告這項預期太過「激進」。

Fed在7日公布的3月決策會議紀錄顯示，官員預估美國今年經濟成長率將是近40年來最強，透露對經濟和通膨前景的樂觀預期，但展望仍有高度不確定性。

許多Fed官員認為，目前經濟要達成Fed的充分就業與物價穩定雙重職責目標，還需要一段時間，且通膨風險大致維持平衡，顯示Fed目前改變政策路線的意願不高，官員對於政策展望也都「口徑一致」，似乎意在穩定市場預期。

鮑爾將在台北時間9日零時在國際貨幣基金（IMF）的春季會議上，與IMF總裁喬治艾娃等官員討論全球經濟，預料將維持鴿派論調。

Fed 通膨

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