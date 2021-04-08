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Fed會議紀錄安撫市場 那指早盤走高！台積電ADR漲逾1%

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美股8日早盤漲跌互見。路透
美股8日早盤漲跌互見。路透

美股8日早盤漲跌互見，道瓊工業指數持平，那斯達克綜合指數走高，而聯準會（Fed）7日公布的會議紀錄顯示，央行官員承諾維持當前政策不變，以支持經濟，有助提振市場情緒。

道瓊工業指數8日早盤在平盤附近狹幅波動，標普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數漲0.7%，費城半導體指數漲1%，台積電ADR漲1.6%。

美國勞工部8日表示，截至3日當周，首次申領失業救濟金人數為74.4萬人，比經濟學家原估的69.4萬人多。

在Fed公布上次會議紀錄後，投資人的情緒似乎已見緩和。據這份紀錄，Fed決策官員計劃在一段時間維持購債步調不變，原因是Fed致力於穩定物價，並創造就業機會。

股票策略師德布歇爾（Dennis DeBusschere）指出，市場尚未完全相信穩健的經濟成長和通膨加速，不會迫使Fed提前出手。

德布歇爾表示，「市場預料Fed會在他們所說的時間點前升息，問題在於，Fed升息的時間點，是否在通膨率已升逾2%一段時間之前」。

Fed 通膨

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