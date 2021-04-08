聽新聞
test
0:00 / 0:00
Fed會議紀錄安撫市場 那指早盤走高！台積電ADR漲逾1%
美股8日早盤漲跌互見，道瓊工業指數持平，那斯達克綜合指數走高，而聯準會（Fed）7日公布的會議紀錄顯示，央行官員承諾維持當前政策不變，以支持經濟，有助提振市場情緒。
道瓊工業指數8日早盤在平盤附近狹幅波動，標普500指數漲0.2%，那斯達克綜合指數漲0.7%，費城半導體指數漲1%，台積電ADR漲1.6%。
美國勞工部8日表示，截至3日當周，首次申領失業救濟金人數為74.4萬人，比經濟學家原估的69.4萬人多。
在Fed公布上次會議紀錄後，投資人的情緒似乎已見緩和。據這份紀錄，Fed決策官員計劃在一段時間維持購債步調不變，原因是Fed致力於穩定物價，並創造就業機會。
股票策略師德布歇爾（Dennis DeBusschere）指出，市場尚未完全相信穩健的經濟成長和通膨加速，不會迫使Fed提前出手。
德布歇爾表示，「市場預料Fed會在他們所說的時間點前升息，問題在於，Fed升息的時間點，是否在通膨率已升逾2%一段時間之前」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言