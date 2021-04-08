晶片荒擴及網路路由器 合勤請客戶提早一年下單
在家工作、靠上網維生的人最近要善待家中裡的網際網路路由器（router），因為萬一壞了可能面臨缺貨買不到的窘境。彭博資訊報導，台灣路由器大廠、合勤控（3704）旗下合勤科技在歐洲地區的主管表示，因為晶片荒使「前置時間」大幅拉長，已請客戶必須提早一年下單。
合勤科技歐洲地區業務負責人Karsten Gewecke告訴彭博，自今年1月起，他們已經通知寬頻網服務商等客戶要提前一年下單採購，因為製造路由器所需的零組件「前置時間」拉長，例如由博通（Broadcom）供應的晶片，前置期自1月起就較正常時期增加一倍到一年或一年以上。
博通沒有立即回應彭博的查證，不過博通執行長陳福陽上個月已曾表示，公司今年90%的供應量能已經被訂走。
彭博指出，寬頻網服務商現在下訂單採購路由器時，發現要延遲一年以上才能到貨，成了全球晶片荒的最新苦主。知情人士表示，最長的等待時間可到60周，是以前的兩倍多。
目前寬頻網服務商的庫存還沒完全用盡，不過未來六個月供應吃緊的情況就可能出現。除了生產端，運送也有風險。根據Gewecke的說法，合勤要運到歐洲的路由器，上周就在卡住蘇伊士運河的長榮長賜輪，還有後面塞船的貨輪上。
合勤控旗下原分為品牌業者合勤科技ZyXEL，以及代工製造的盟創科技，2019年進行組織調整，合勤科技旗下兆勤切割獨立，合勤科技負責電信品牌、兆勤負責SMB、消費通路、品牌，盟創一樣負責代工。
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