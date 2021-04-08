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台積電ADR重挫逾2% 費半指數收盤持平

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR7日漲跌互見，台積電ADR重挫2%，較台北交易股票溢價率為11.7%。路透
台股ADR7日漲跌互見，台積電ADR重挫2%，較台北交易股票溢價率為11.7%。路透

台股ADR周三（7日）漲跌互見，台積電ADR重挫2%，較台北交易股票溢價率為11.7%。

道瓊指數7日收盤上漲16.02點，漲幅0.05%，報33,446.26點；標普500指數漲6.01點，漲幅0.15%，報4,079.95點；那斯達克指數跌9.54點，跌幅0.07%，報13,688.84點。

費城半導體指數收盤幾乎維持平盤，小漲 0.01%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.84 -0.51%

中華電 CHT 39.61 +0.30%

台積電 TSM 119.89 -2.08%

聯電 UMC 8.96 +0.56%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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