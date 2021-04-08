台積電ADR重挫逾2% 費半指數收盤持平

美國聯準會（Fed）7日公布3月會議紀錄後，股市基本持平，美國10年期公債殖利率回軟。市場反應平靜，是因為Fed主席鮑爾在上月的記者會中已闡明諸多重點，包括目前還不是開始討論緊縮購債計畫的時候，而且距離達到升息的條件，還需要一段時間。

2021-04-08 20:12