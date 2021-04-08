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美加密通貨交易所一哥 Coinbase上季賺贏去年

經濟日報 / 編譯鍾詠翔林奕榮／綜合外電

即將在下周掛牌上市的美國最大加密通貨交易所Coinbase Global表示，估計上季的獲利與營收均超越去年全年。

根據Coinbase的估計，第1季的淨利介於7.3億至8億美元，營收為18億美元。相較下，該公司去年全年淨利為3.22億美元，營收為13億美元。

Coinbase計劃14日以直接上市形式，在那斯達克證交所掛牌交易。

Coinbase上季的成交額為3,350億美元，目前認證用戶達到5,600萬人。該平台的資產擴增至2,230億美元，在加密貨幣市場的市占率達到11.3%。

另外，數位貨幣資產管理業者Coinshares的資料顯示，今年第1季流入加密幣貨幣基金和產品的資金，高達45億美元，金額刷新歷史紀錄，也反映愈來愈多機構投資人正投入這個一度受到抨擊的領域。

Coinshares表示，第1季流入的資金，較去年第4季的39億美元增加11%。

不過，第1季的加密幣投資成長率仍遠低於去年第4季的表現；去年第4季的流入金額較第3季成長240%；Coinshares強調，這並不代表投資出現放緩趨勢，因為單季的成長率的差異通常很大。

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