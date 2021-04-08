歐元區上月PMI 53.2 超預期

歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）確定重返成長，製造業PMI創歷史新高，連服務業的表現也優於預期，凸顯在各國啟動新一輪的封鎖措施之際，歐洲商業活動仍重返擴張。

歐元區製造業和服務業3月綜合PMI終值，從上月的48.8升至53.2，也高於初估值52.5。

隨著歐洲爆發第三波新冠疫情，各國政府重啟防疫限制，服務業商家只得再度緊閉大門。儘管如此，IHS Markit數據顯示，歐元區3月服務業PMI終值為49.6，直逼象徵景氣榮枯線的50，高於2月時的45.7，並優於初估值48.8。

IHS Markit首席經濟學家威廉森說，在封鎖措施的陰霾下，歐元區經濟表現遠勝於市場預期，這歸功於製造業重返擴張。

歐洲央行管理委員會委員諾特（Klaas Knot）則表示，若歐元區經濟在今年下半年穩健復甦，那麼ECB將可以在第3季讓「疫情緊急購債計畫」（PEPP）逐步退場，並可望在2022年3月結束該計畫。但持燒疫情、新封鎖措施，和疫苗接種計畫進度緩慢，在未來幾個月都可能不利於歐元區復甦前景。