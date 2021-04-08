Fed明年升息？市場說太早

隨著美國經濟復甦加快，市場價格反映投資人預期聯準會（Fed）最快明年就會提高利率。但分析師警告，把預估Fed升息時間點提前到2022年，未免「太過火」。

倫敦金融時報（FT）報導，最近經濟數據指向美國就業市場強勁，服務業與製造業景氣也快速擴張，促使市場押注於Fed升息時點將比預期早。

被視為利率預期指標的歐洲美元（Eurodollar）期貨顯示，Fed將在2022年底開始把利率從接近0%的水準提高，之後到2024年初將再升息三次，儘管Fed官員已表明將維持0%利率到至少2024年。

Principal Global Investors首席策略師沙赫說：「基於成長展望，投資人有理由認為升息時點可能比Fed預測來得早，但2022年似乎特別早 。」她認為，Fed既已承諾依循新的貨幣政策做法——容許通膨率高於2%目標，以彌補長期低於目標——Fed應會按兵不動到至少2023年。

Nuveen投資長尼克認為，欲知Fed何時升息，要觀察兩個重點：一，Fed何時調整每月1,200億美元的購債計畫，通常會先縮減購債，隔了很久才開始調整利率。二，呈現Fed官員對利率預測的「點狀圖」，若預測升息步調加快，Fed可能陷入不安的處境。

巴克萊執行董事普拉漢形容，市場價格反映的升息時點「太過火」，畢竟Fed已採納容許通膨超標的策略，以增進就業市場包容性。

規模21兆美元的美國公債市場近來隨升息預期起舞，與公債價格走勢反向的殖利率年初以來持續竄升，基準的10年期殖利率本月最高升抵1.78%，遠高於年初的0.9%。