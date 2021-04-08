跨國私募公司 擬併東芝

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

東芝社長車谷暢昭證實，該公司收到跨國私募股權公司CVC資本合夥公司（CVC Capital Partners）的收購之議，董事會將就此討論。

據報導，CVC提議以溢價30%、大約200億美元的價格，收購東芝並將之下市。根據日經掌握的消息，CVC考慮邀集其他投資人參與這項收購行動。以東芝在東京股市6日的收盤價計算，溢價三成的價值近2.3兆日圓（208億美元）。

CVC提出的收購條件是大量公開收購東芝股權，讓東芝轉型成非公開發行股票公司，不會受到外部「多嘴股東」影響、經營更有效率，以爭取東芝同意收購。

日經指出，過去數年來東芝屢傳弊端且嚴重虧損，並經常與維權股東發生爭執。如果收購案成立，在日本企業界將會是個罕見的例子，因為一家如此知名的企業集團考慮以下市的方式來迴避股東審查。

日本NHK、共同社等媒體報導，東芝目前正與大股東、新加坡投資公司Effissimo Capital Management鬧不合。

據了解，東芝管理團隊將研議CVC的條件是否能令股東受惠，再做決定。東芝董事長兼執行長車谷暢昭，是東芝53年來第一位由公司外空降出任高層主管的人，他到東芝之前，曾經擔任CVC日本分公司董事長、三井住友金融集團副董事長。

此外，因東芝旗下有核能與國防相關事業，依法外資收購與日本國安相關的重要企業時，須向日本政府申請核准，未來日本政府的意向也備受關注。

東芝 日本 國安

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