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臉書、蘋果 強攻AR眼鏡

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電

臉書、蘋果等科技公司都正在加速開發大眾消費者使用的擴增實境（AR）眼鏡，將為消費者帶來使用這種技術的新方式。

華爾街日報（WSJ）報導，AR技術已應用在智慧手機的應用程式（App）上多年，例如遊戲公司Niantic的人氣遊戲「Pokemon GO」，但現在企業正推動將這套技術直接放到消費者的眼前。這或許能為未來幾年的電腦運算發展開啟新領域。

臉書3月表示，正在研發搭配AR眼鏡的腕帶，腕帶內的感應器可偵測手指動作，擴大範圍開發支援AR眼鏡的軟體和硬體。在此產品問世前，臉書今年將先和全球最大眼鏡製造商EssilorLuxottica旗下的雷朋品牌合作，推出具備科技功能的眼鏡。

Niantic執行長漢克上周在推特上，大方分享和高通合作開發的AR眼鏡進度。

其他公司對進度則較保留。分析師表示，蘋果正在研發一款大眾用的AR頭戴裝置，預期最快明年上市，之後也計劃推出AR眼鏡；Snap和Google也正在研發AR眼鏡，Snap曾推出內建攝影機的太陽眼鏡「Spectacles」，Google則在2013年推出Google眼鏡，但之後專注販售給商業顧客。

科技公司大力推動研發AR眼鏡所反映的是，許多科技人士相信，能戴在臉上的電腦將是一項劃時代產品，將讓民眾能直接在眼前打開地圖指路、瀏覽簡訊或翻閱食譜，而不會忽視掉真實世界的景象。

臉書專注研究AR和虛擬實境（VR）的Facebook Reality Labs副總博斯沃斯表示：「有機會成為新時代的先驅是很令人興奮的；這個科技不會放在我們口袋裡，而是戴在我的臉上。」

市場研究機構IDC表示，鑒於使用VR技術的臉書頭戴裝置Oculus的銷售平緩增長，AR眼鏡和頭戴裝置今年銷售將少於100萬台，但預期2025年將成長至2,340萬台，其中約85%將是企業購買。Oculus 2016年推出第一年的全球銷量為40萬台，但去年已增長至350萬台。

食譜

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