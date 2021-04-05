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LG電子決定退出手機市場 累虧達1265億

中央社 / 首爾5日專電

韓國LG電子公司不堪連年虧損，今天宣布退出手機市場，將在7月底結束所有行動通訊相關業務，但表示將持續研發6G等通訊技術，用於家電、機器人等其他相關應用。

韓國聯合新聞通訊社報導，樂金電子公司（LGElectronics Inc.）1月宣布將檢討包括出售手機部門等調整計畫後，今天召開理事會，決定於7月31日正式退出手機市場，停止行動通訊事業本部的所有生產與販賣業務。

樂金電子從1995年開始進入手機市場，至今僅26年，公司考量產業競爭激烈加上手機部門業績持續不振，為使公司內部資源更有效率，集中發展核心事業，因此必須調整改善組織結構。

LG電子在全球手機市場一度占有第3大地位，但從2015年第2季至2020年第4季連續虧損，累計赤字規模達5兆韓元（約新台幣1265億元）。

報導說，LG電子先前曾與越南Vingroup集團股份公司（VIC）、德國福斯汽車集團（Volkswagen）接觸商議出售事宜，但都未取得進展。

LG電子表示，結束手機業務後，仍會持續投入6G（第6代行動通訊）、相機、軟體等行動通訊核心技術研發工作，以提前因應下一個世代電視、家電、機器人等必要應用需求。

為完成既有訂單，LG電子規劃持續生產手機至5月底，正式結束手機業務後，將持續提供售後服務，避免影響使用者權利；同時將與各合作廠商討論損害賠償等事項。

行動通訊本部員工預計調派至其他事業本部或樂金集團內其他公司；外界預測，樂金電子將於7月與加拿大汽車零件廠麥格納國際公司（Magna International）合資成立的電動車動力調節裝置公司也是可能選項。

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