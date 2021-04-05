沖突未完? 印度凍結字節跳動銀行賬戶

據路透社看到的一份文件顯示，中國字節跳動告訴印度法院，印度政府在調查他們的逃稅行為時，凍結其銀行賬戶，他們認定此舉違法且相當於騷擾。

由於印度持續禁用TikTok，字節跳動在1月份裁減印度員工。隨後印度的一個稅務情報部門在3月中旬下令孟買的匯豐銀行和花旗銀行凍結字節跳動印度公司的4個銀行賬戶，表示他們在調查字節跳動金融交易行為。

而根據路透社，字節跳動已在孟買法院對凍結賬戶提出質疑。兩位知情人士表示，由於賬戶凍結，字節跳動印度公司加上外包人員等1335名員工，都沒有拿到3月份的工資。

路透社報導，在3月25日提交的長達209頁的法庭文件中，字節跳動告訴孟買高等法院，當局在沒有任何實質證據的情況下對該公司采取行動，而且在采取這種「激烈行動」前，沒有按照印度法律的要求事先通知。

字節跳動認為，在調查過程中凍結賬戶相當於使用不正當的強制手段，「目的是，不正當地騷擾請願者」。印度商品與服務稅收情報總局以及負責監管該局的財政部目前還沒有回應。

字節跳動受什麼調查?

根據路透社，這項調查的重點是字節跳動印度分公司與其在新加坡母公司TikTok Pte Ltd.之間的在線廣告和其他金融交易相關的潛在逃稅行為。

根據路透社檢視字節跳動報稅信息，稅務機構去年告訴字節跳動，其有理由相信該公司壓低了某些交易，並申請了過多的稅收抵免。

稅務機構於7月開始調查該公司，根據路透社引用的文件，當局搜索了字節跳動辦公室的文件，並傳喚和詢問了至少三名高管。當局還要求字節跳動提交文件，包括發票和與一些客戶簽署的協議。

字節跳動拒絕對其法庭文件發表評論，但在3月30日告訴路透社，不同意稅務機關的決定。匯豐銀行拒絕置評，而花旗銀行與TikTok Pte Ltd.則沒有回應。

在3月31日的簡短聽證會上，法院拒絕立即給予ByteDance救濟。下次聽證會定於4月6日舉行。

ByteDance告訴法庭，8百位印度員工在「信任和安全的」團隊中工作，並表示重視在印度的業務，並沒有考慮要結束營運，敦促法院解除賬戶凍結。

鄒宗翰/William Yang (路透社)

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