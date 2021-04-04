英特爾自產晶片 難撼動台積電

英特爾宣布將砸200億美元在美國興建兩座晶圓廠，為美國晶片自製計畫增添助力。儘管拜登政府有意打造國內半導體供應鏈，抵禦中國大陸日益壯大的科技競爭力，但最新報告顯示，各國預料將面臨逆風，實力難以追趕台積電和南韓三星電子。

研調機構IC Insights在3月對半導體產業發布的報告表明，以當前市場影響力來看，英特爾壓根還無法挑戰台積電和三星。

該報告稱，美國、中國大陸和歐盟每年須斥資至少300億美元、撥款至少五年來扶植半導體業，才有機會與這些亞洲大廠匹敵。

過去20年來，三星和台積電主導全球晶片製造業，今年爆發全球汽車晶片荒，就是該行業寡頭壟斷的負面效應之一。三星和台積電今年資本支出合計，預計占今年全球總額的43％。

自2014年以來，中國上下合力扶持國內晶片業，但大陸晶片商三年（2017年到2020年間）合計資本支出，也僅有447億美元，相當於三星同時期資本支出的一半多而已。