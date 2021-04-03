特斯拉亮眼 交車量超預期

電動車大廠特斯拉（Tesla）2日公布第1季交車量，結果優於市場預期，反映出強健需求抵銷了全球晶片短缺帶來的衝擊。

特斯拉表示，第1季交車量為18萬4,800輛，高於市場預期的17萬7,822輛；上季產量則為18萬338輛車，所生產的電動車全是Model 3和跨界休旅車Model Y，所交付的車輛當中則有2,020輛為Model S和Model X SUV。

該公司說：「Model Y在中國大陸的高接受度讓我們受到鼓舞，正盡快將產能提升到最大。新款的Model S和Model X也意外廣受歡迎，也正準備擴大生產。」

特斯拉位在加州費利蒙（Fremont）的工廠上季曾暫時關廠，執行長馬斯克當時表示，關廠是因為零件不足、汽車業廣泛存在的晶片短缺、港口吞吐量問題，以及新冠肺炎疫情。

特斯拉去年第1季的交車量為88,400輛，生產量為102,672輛，當時特斯拉才正要開始認真生產Model Y，這款車的交車量去年3月才開始起飛。

去年此時Model 3和Model Y的交車量，占特斯拉總交車量約86%。Model Y加入產品陣容，加上上海工廠開始生產，幫助特斯拉去年營收比2019年成長約36%。

特斯拉1月公布去年第4季財報時表示，計劃以「盡可能最快速度」提升產量和交車量，預期未來幾年交車量平均每年成長50%。