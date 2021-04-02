彭博：鎧俠力推今夏IPO 估價超過360億美元

彭博資訊今（2）日引述知情人士報導，日本記憶體晶片製造商鎧俠（Kioxia），現正聚焦最快要在今年夏天首次公開發行股票（IPO），而不是跟外國公司談收購然後還要等候通過外國監管機關的核准。

共有四個消息來源向彭博透露這樣的訊息。知情人士說，鎧俠視IPO為最能實現股東價值的途徑；公司的大股東包括貝恩資本（Bain Capital）、東芝（Toshiba）等。

華爾街日報日前報導，美光（Micron）與威騰（Western Digital）分別有意收購鎧俠。消息人士對此做出回應。

鎧俠前身為東芝記憶體，彭博指出，自從東芝2018年把多數股權賣給包括貝恩資本、蘋果、SK海力士等企業組成的投資團隊之後，就一直在規劃IPO。消息人士表示，雖然過程中因為記憶晶片市場波動受到阻礙，但股東仍相信上市才是籌資與回饋股東的最佳選項。

Ace研究所分析師Hideki Yasuda說，以目前市場行情，鎧俠估值超過360億美元。最近幾個月，看到Coupang和DoorDash等科技公司上市後股價大漲，投資人對IPO的興趣更為提升。

鎧俠發言人表示，不評論傳聞，公司仍繼續尋求IPO的適當時機。