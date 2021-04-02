他去年加薪18%！貝萊德CEO年領2,990萬美元

根據投資管理公司貝萊德（BlackRock）周四股東大會委託書聲明，該公司2020年發放給執行長芬克（Larry Fink）的總薪酬為2,990萬美元，比前年（2019）年成長18%。

芬克的底薪是150萬美元，現金薪酬950萬美元，延後支付的股權薪酬395萬美元，和久任奬勵1,490萬美元。

委託書裡提及的該公司五位高階主管去年全都加薪18%以上，例如總裁卡皮托（Rob Kapito）的總薪酬成長23%至246萬美元，理由是他們的績效「遠超過」預期。

儘管疫情期間市場動盪不安，但貝萊德管理的資產規模在2020年底達到創紀錄的8.68兆美元。這比美國去年5月和12月兩度紓共5.3兆美元，再加拜登提出要投資基建方案2兆美元還多。