知名智庫彼得森研究所所長：聯準會將被迫提前升息

前英國央行貨幣政策委員、目前擔任彼得森國際經濟研究所所長的波森（Adam Posen）表示，聯準會將不得不比官員目前預期的時間更早升息，即便他們對通膨採取新的觀望政策。

波森周四對媒體表示：「聯準會將不得不在2022年12月或2023年1月升息。他們會覺得必須這麼做。」

波森預測，在2021年和2022年，通膨率可能達到3.25%或更高。他說：「存在許多上行風險。」其中包括：疫情後醫療健保行業有積壓的需求，以及供應鏈瓶頸。

多數聯準會決策官員上月預測，即時經濟從疫情造成的傷害恢復過來，他們2023年底之前也會將短期利率保持在近於零的水平。根據金融市場交易，投資人同意波森的看法，認為聯準會會提前行動。

波森說，「這將是一個短升息周期」，整個升幅只有100個基點，而不是前聯準會主席Paul Volcker對抗1970年代失控通膨的更大幅度的升息周期。