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全球外匯存底 美元占比降至25年最低

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）公布，美元在全球外匯存底中所占比率在去年第4季降至約59%，為連續第三季下滑，且是25年來最低；同期人民幣占比則攀升至2.25%，為連續第四季走揚。

根據IMF的報告，歐元去年第4季在官方外匯存底的占比升至21.2%，為2014年以來最高；日圓占比升至6.03%，為連續第三季提高。但數據顯示，全球央行的外匯存底仍以美元資產為最大宗，雖然仍遠低於2001年時的近73%。

加拿大帝國商業銀行策略師萊伊（Bipan Rai）認為，「這是一個緩慢發展的主題，但我們認為，隨時間推移，我們最終將進入『多重準備貨幣』架構」。

Bannockburn全球公司首席市場策略師錢德勒則說，美元在全球準備資產的占比下滑，只是暫時的，主因是去年第4季美元兌多數貨幣貶值，為統計上的雜訊，他關注的數據顯示，各國央行持有的美元已攀升至7兆美元，創新高。

外匯 IMF 人民幣

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