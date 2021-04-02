原物料變貴 美民生用品喊漲

從尿布到玉米穀片，美國民生用品製造商開始感受到原物料價格上漲壓力，部分廠商已開始把升高的成本轉嫁給消費者。

生產好奇紙尿布與舒潔衛生紙的金百利克拉克（Kimberly-Clark）表示，因應原物料成本上揚，北美消費品部門計劃6月底調漲多項產品價格，漲幅高於5%但低於10%，適用於嬰幼兒照護、成人保健和衛生紙事業。

之前，一些消費品廠商已調漲眾多民生必需品價格。紙巾、清潔用品、包裝調理食品等產品需求升高，意味折扣促銷減少。

Cheerios麥片製造商通用磨坊（General Mills）也表示將調漲價格，除因應大宗商品行情上揚外，也反映貨運和製造成本升高。執行長哈曼寧說：「競爭對手和零售商也面臨同樣情況。」

金百利克拉克表示，調整的幾乎都是產品標價，協助抵銷原料大漲影響。該公司1月警告，今年大宗商品成本可能增加4.5億至6億美元，紙漿、再生纖維、樹脂成本都看升，但當時不打算普遍調漲標價。現在，該公司表示，大宗商品供應環境已惡化，紙漿和聚合樹脂都缺貨。

上回金百利克拉克顯著調漲價格並為此慎重發布聲明，是在2018年，當時紙漿價格暴漲，推升尿布、廁紙等產品的成本。

全球供應鏈去年受新冠疫情衝擊，今年來又諸事不順。2月極端寒流引發德州大斷電，導致化工廠關閉，造成原物料供應短缺，影響醫療防護面罩、智慧手機等林林總總產品的生產。美國的聚乙烯、聚丙烯等化合物售價都漲上多年來最高。