成衣商聯手 跟客戶談條件

路透取得的一份文件草案顯示，遍布亞洲、中東、北非共九個國家的成衣業者，已聯手向全球服飾零售商要求更有利合約條款，包括付款期限不得超過90日等要求，以保障自身權益。

代表中國大陸、孟加拉、緬甸、柬埔寨、越南、印尼、巴基斯坦、土耳其、摩洛哥成衣業者的13個產業協會，已草擬對客戶的基本要求，包括客戶的付款期限不得超過90日、下單後不能再要求折扣、以及限制援引「不可抗力因素」。

國際成衣聯盟（IAF）和亞洲地區永續性紡織組織（Star Network）共同提出這份文件草稿，預定在4月底定案、發布。

這些成衣業者盼藉由團結一致的立場，避免遭零售商挑撥離間，而零售商做出這些舉動的目的，是與個別供應商達成較優惠合約。在新冠肺炎疫情剛爆發時，成衣廠面臨訂單被取消、以及客戶延後付款的困境。

雖然這份由成衣業者提出的文件不具法律效力，但目的是讓服飾業者不要濫用採購權力，並損害供應商。IAF和Star Network希望未來能建立執行條款的方式，例如設置國際仲裁機制，讓成衣業者可提出申訴。