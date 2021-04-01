蘋果將採85座特斯拉巨型電池 助太陽能光電場供電總部

蘋果（Apple）31日宣布，旗下位於北加州的太陽能光電場正推動一項大型電池儲電計畫，科技新聞網The Verge報導，這些電池組將來自特斯拉。蘋果是在2015年於此處建置太陽能光電場。

根據蘋果申報的文件顯示，這項最新公布的計畫，可儲存多達240百萬瓦時（MWh）的電量，已獲得加州蒙特瑞郡監事會的核可。這項計畫將使用85座特斯拉的鋰離子巨型蓄電電池，協助為加州總部供電。

The Verge表示，蒙特瑞郡監事會規劃部門主管透過電郵回覆，確認蘋果將使用特斯拉的電池。蘋果和特斯拉都不予置評。

特斯拉在2019年首度推出巨型電池系統。蘋果將使用儲電量達60百萬瓦的特斯拉巨型電池，這款電池並非是特斯拉儲電量最大的電池。蘋果發表聲明說，這將是美國數一數二大的電池計畫，強調這個電池系統可為7,000戶家庭供電一整天。

蘋果環境、政策暨社會事務副總裁傑克森（Lisa Jackson）接受路透專訪時說：「推動風力和太陽能這類乾淨能源會遭遇挑戰，以定義來看就是間歇性問題。若我們能做到，並證明這對我們有用，就能消除間歇性的疑慮，和有助維持電網穩定。可供其他公司效仿或興建自己的太陽能光電場。」