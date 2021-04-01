美光、威騰傳出有意收購鎧俠 估值約300億美元

道瓊社引述未具名的消息人士報導，美光（Micron）與威騰（Western Digital）個別均有意探詢收購日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的可能性。消息人士透露，洽談的交易對鎧俠的估值約300億美元。

鎧俠前身是東芝記憶體，現由私募股權公司貝恩資本（Bain Capital）持有。道瓊社說，目前還無法確保交易一定能成，會以何種架構收購也還不明朗。如果談得攏，春季稍晚可望達成協議。如果收購沒能成案，鎧俠仍有可能在今年稍後以首次公開發行股票（IPO）方式掛牌上市。

道瓊社指出，鎧俠被認為是日本重要資產，所有權易主具有一定的政治敏感性，收購交易需有日本政府支持。

鎧俠原本去年就要IPO，但隨著新冠疫情影響以及當時快閃記憶體晶片供過於求價格下滑，而在9月宣布暫停上市計畫。當時鎧俠的估值大約160億美元。現在情勢變得大好，估值幾乎倍增。