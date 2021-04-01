美光展望俏、警告台灣旱情 目前DRAM產出未受影響

美國記憶體大廠美光（Micron）本季營收預估優於市場預期，反映從5G智慧手機到AI軟體的應用，帶動記憶體晶片需求攀升且價格上漲。美光同時對台灣旱情提出警告，但表示在台灣的DRAM生產目前未受缺水影響。

美光表示，整體DRAM晶片市場正處於「嚴重短缺」，今年全年吃緊。美光本身仍在解決在台灣桃園DRMA廠去年12月遭受地震與停電帶來的生產干擾問題。

美光同時警告，台灣中南部的旱情已迫使美光在台一座工廠的水供應減少，「我們正加快我們的節水措施，並且已取得替代水源」。不過，美光表示「目前，我們未見到DRAM產出受到影響」。

美光盤後股價大漲4.05%，31日收盤上漲1.9%至每股88.21美元。

美光表示，預期本季營收71億美元，上下加減2億美元，高於分析師平均預估為的67.9億美元。美光預估本季扣除特定項目後的每股盈餘（EPS）為1.62美元，上下加減7美分，也高於分析師預期的美股1.34美元。

回顧上季，美光在截至3月4日的第2季度營收年比成長30%至62.4億美元，超過市場預期的62.1億美元；上季EPS為每股98美分，高於分析師預估的95美分。

在最近一季，DRAM占美光總營收的71%，其餘多數來自NAND營收。

全球晶片短缺促使PC等製造業者開始爭搶貨源供應，這導致記憶體晶片價格上漲。分析公司Trendforce表示，DRAM價格在第1季上漲3％至8％，預期第2季將漲價13％至18％。

全球晶片短缺代表非記憶體晶片的短缺正迫使汽車、PC和智慧手機製造商減產。不過美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）在法說會上表示：「我們相信，如果沒有這些短缺，記憶體需求甚至會更大。」