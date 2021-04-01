美國商界強烈反對拜登調升公司稅　主張基建使用者付費

美國企業團體說，他們對美國總統拜登提出的改善基礎建設超大型投資計畫，感到相當興奮，但是他們將發動遊說，反對以增加公司稅的方式來支應所需經費。

美國商會、企業圓桌會議等企業遊說團體表示，他們強烈反對將公司稅稅率由現行的21%調高到28%，來籌措拜登周三（31日）所提2.25兆美元基建計畫的資金。他們主張改善基建的籌資模式，應該要是「使用者付費」模式。

美國商會行政副總裁兼政策長Neil Bradley說：「我們強烈反對政府所提議的概括性的增稅方案。這樣的提議將會減緩經濟復甦的速度，弱化美國企業的全球競爭力，結果正好與基建計畫想要得到的效果完全相反。」

根據熟悉商會因應對策的人士透露，商會將敦促會員企業直接向民意代表陳情，提供立法諸公一旦公司稅調升會如何影響企業運作的實例，像是可能就沒辦法開闢新的生產設施等等。