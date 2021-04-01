美國商界強烈反對拜登調升公司稅 主張基建使用者付費
美國企業團體說，他們對美國總統拜登提出的改善基礎建設超大型投資計畫，感到相當興奮，但是他們將發動遊說，反對以增加公司稅的方式來支應所需經費。
美國商會、企業圓桌會議等企業遊說團體表示，他們強烈反對將公司稅稅率由現行的21%調高到28%，來籌措拜登周三（31日）所提2.25兆美元基建計畫的資金。他們主張改善基建的籌資模式，應該要是「使用者付費」模式。
美國商會行政副總裁兼政策長Neil Bradley說：「我們強烈反對政府所提議的概括性的增稅方案。這樣的提議將會減緩經濟復甦的速度，弱化美國企業的全球競爭力，結果正好與基建計畫想要得到的效果完全相反。」
根據熟悉商會因應對策的人士透露，商會將敦促會員企業直接向民意代表陳情，提供立法諸公一旦公司稅調升會如何影響企業運作的實例，像是可能就沒辦法開闢新的生產設施等等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言